Leipzig

Hat die rechtsextreme NPD innerhalb ihrer „Schutzzonen-Kampagne für mehr Sicherheit vor Ausländerkriminalität“ auch in Leipzig schon mit Streifen patrouilliert? Die Partei postete jetzt in den sozialen Medien mehrere Aufnahmen, auf denen bis zu vier junge Männer zu sehen sind, die in einheitlichen Westen offenbar durch Grünau laufen und für ein Foto auch vor dem dortigen Wahlkreisbüro der Linken posieren. „Bei uns gingen hierzu keine Hinweise ein und wir tätigten auch keine eigene Feststellung“, teilte Polizeisprecher Andreas Loepki auf LVZ-Anfrage mit. „Insgesamt scheinen die Bilder aber ein Stück weit ,nur’ ein PR-Gag zu sein.“

Jedermannsrecht und Gewaltmonopol

Gleichwohl reagierten die Ordnungshüter: So wurden die vier Ballungsraumreviere über die mutmaßlichen NPD-Patrouillen unterrichtet und aufgefordert, entsprechend zu reagieren. Neben einer sogenannten Gefährderansprache seien demnach Identitätsfeststellungen der Streifenmitglieder angezeigt. Auch die Schutzzonen-Westen würden zunächst beschlagnahmt, wenn die Polizei auf eine solche Streife trifft. Denn diese verstoßen unter Umständen gegen das Uniformverbot nach dem Sächsischen Versammlungsgesetz, so Loepki, der zudem Platzverweise ankündigte.

Ende August hatte die NPD angekündigt, nach ersten Streifen in Dresdner Wohngebieten auch Chemnitz und Leipzig ins Visier zu nehmen (die LVZ berichtete). Gerade Leipzig habe sich „zu einer regelrechten Ausländerhochburg mit den entsprechenden negativen Auswirkungen entwickelt“, so die Partei. Strafbar sind solche Streifendienste nicht. Derartige Bürgerwehren berufen sich auf das Jedermannsrecht. In Paragraf 127 der Strafprozessordnung heißt es dazu: „Wird jemand auf frischer Tat betroffen oder verfolgt, so ist, wenn er der Flucht verdächtig ist oder seine Identität nicht sofort festgestellt werden kann, jedermann befugt, ihn auch ohne richterliche Anordnung vorläufig festzunehmen.“ Loepki betonte nun allerdings auch via Social Media: „Das Gewaltmonopol liegt allein in staatlicher Hand. Fakt ist auch, dass gerade Mitglieder und Unterstützer verfassungsfeindlicher Organisationen, und dazu zählt die NPD, ohne Ausnahme ungeeignet sind, die Polizei unterstützen zu wollen. Ihre Umtriebe schaffen keinen Schutz, sondern sind Ausdruck einer politischen Anschauung und beeinträchtigen das Sicherheitsgefühl.“ Die Tätigkeit solcher Bürgerwehren könne sich „am Rande der Strafbarkeit bewegen“ – etwa durch Nötigung, Freiheitsberaubung und Körperverletzung. Zudem verfügten deren Teilnehmer „weder über eine entsprechende Ausbildung und Rechtskenntnis noch ist deren Handeln versicherungsrechtlich geschützt“.

Polizei schöpft alle Mittel aus

Erst am Freitagabend voriger Woche nahm die Polizei in Chemnitz Mitglieder einer Bürgerwehr fest. Die 15 Männer sollen von Jugendlichen Ausweise verlangt und eine weitere Gruppierung attackiert haben. Sechs von ihnen kamen in Haft, müssen sich wegen Landfriedensbruch und Körperverletzung vor Gericht verantworten. Die NPD bestritt gestern einen Zusammenhang zu ihrer Schutzzonen-Kampagne. „Wir bewegen uns mit der Kampagne im rechtlich zulässigen Rahmen und stellen das Gewaltmonopol des Staates nicht in Frage“, so NPD-Landeschef Jens Baur.

Gleichwohl müssen die rechtsradikalen Streifen in der Messestadt mit einem Einschreiten der Polizei rechnen. „Wir schöpfen bei Antreffen alle straf- und polizeirechtlichen Mittel konsequent aus“, stellte Loepki klar. „Wenn eine derartige Gruppe festgestellt wird, bitten wir um unverzügliche Mitteilung an das nächste Polizeirevier. So können wir entsprechend einschreiten.“

Von Frank Döring