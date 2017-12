Porta in Paunsdorf startet am 27. Dezember

Leipzig. Statt der bislang geübten Geheimniskrämerei gab es gestern vor Ort jede Menge Fakten zu dem neuen Möbelhaus gleich neben dem Paunsdorf Center (P.C.). Wie berichtet, war der zweigeschossige Neubau schon einige Zeit mit den Werbe-Schriftzügen „Küchenwelt porta!“ und „Möbel Boss“ beflaggt. Die Unternehmensgruppe Porta wollte sich aber lange Zeit nicht zu dem Projekt äußern. „Nach einer Veränderung in der Geschäftsleitung wurde noch mal überprüft, welches Konzept den Wünschen unserer Kunden in Leipzig am besten entspricht“, bat Alexander Hirschbold, Geschäftsführer der Porta Holding und verantwortlich für SB-Möbel Boss, dafür jetzt um Verständnis.

Etwa 9,5 Millionen Euro habe die Gruppe auf dem 28 000 Quadratmeter großen Grundstück an der Schongauerstraße 43 investiert, fuhr Hirschbold fort. Unmittelbar nach Weihnachten – am 27. Dezember um 9 Uhr – werde das Haus eröffnet. Es beherberge dann die vierte Filiale des Discounters Möbel Boss im Raum Leipzig sowie die zweite Porta-Küchenwelt deutschlandweit. Der Discounter nutze 5500 Quadratmeter Verkaufsfläche im Erdgeschoss, die Küchenwelt 4500 Quadratmeter im ersten Stock. Dort seien „125 Küchen für jeden Geschmack und Geldbeutel“ ausgestellt, so Bereichsleiter Peter Kasper. „Vom Loft über die Plattenbau-Wohnung bis zur Gründerzeit haben wir verschiedene Räume nachgebaut, deren Grundrisse typisch für Küchen im Raum Leipzig sind. Die Kunden erhalten so einen realistischen Eindruck von den Produktlinien, die dann an großen Bildschirmen millimetergenau für sie geplant werden.“ Zudem sollen in einer Showküche auf 150 Quadratmetern bald regelmäßig Kochschulen veranstaltet werden. Zur Eröffnung am 27. und 28. Dezember verwöhnt dort Starkoch Christian Henze die Gaumen der Besucher. In den ersten Tagen gebe es viele außergewöhnliche Eröffnungsangebote in beiden Bereichen des Paunsdorfer Standorts, erklärte Silvia Jannaschk, die Vertriebsgeschäftsführerin Porta-Ost. Anfang 2018 würden noch die Küchenbereiche der großen Porta-Einrichtungshäuser auf der Alten Messe in Leipzig und in Wiedemar modernisiert.

Von den 48 Mitarbeitern in Paunsdorf kam ein Dutzend direkt aus der Arbeitslosigkeit. Die Gruppe übergab gestern auch vierstellige Spendenbeträge – an die Kita Gundermannstraße und an das städtische Behinderten-Wohnheim Dahlienstraße.

Von Jens Rometsch