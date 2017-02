Leipzig. Mit der Haus-Garten-Freizeit ist am Samstag eine der größten deutschen Verbrauchermessen gestartet. Highlight für viele Leipziger ist die Premiere der neuen XL-Straßenbahn. Das 38 Meter lange Gefährt ist vor der Glashalle der Neuen Messe zu sehen, und dort herrschte am Morgen riesiger Andrang. Mit einer Führung können Straßenbahn-Fans die Bahn erkunden. Anmeldungen sind am Stand der Leipziger Gruppe in Halle 5, G13/H14 und G19 möglich, teilte das Unternehmen am Samstag mit.

Vorhang auf: Zur Haus-Garten-Freizeit enthüllten die Leipziger Verkehrsbetriebe die neue XL-Straßenbahn. Mehr Komfort, viel Platz und optimale Abstimmung auf Leipzigs Straßenverhältnisse mit zahlreichen engen Kurven soll die Bahn bieten. Eindrücke von der Premiere am 11. Februar 2017. Zur Bildergalerie

Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) hatten lange ein Geheimnis um die Bahn gemacht, die im Dezember geliefert wurde und zunächst nur als Erlkönig zu sehen war. Die Tram mit Platz für 220 Fahrgäste soll optimal auf die Straßenverhältnisse in Leipzig abgestimmt sein. „Sie passt durch Leipzigs enge Kurven, über Leipziger Brücken und an die vorhandenen Bahnsteige der Haltestellen“, teilen die Verkehrsbetriebe weiter mit.

Überbreite Doppeltüren sollen den Zustieg für Familien mit Kinderwagen und Menschen mit Mobilitätseinschränkung erleichtern. Panoramafenster ermöglichen freie Sicht auf die Stadt, und die Verkehrsbetriebe versprechen durch ein innovatives Lichtkonzept mit durgehendem Flächenlicht Wohlfühlatmosphäre in der Bahn. Dazu soll auch die Klimaanlage beitragen.

Flächenlicht gehört zum neuen Lichtkonzept der XL-Bahn. Quelle: André Kempner

Einsatz auf den Linien 4 und 10

Die neue Straßenbahn soll künftig voraussichtlich auf den Linien 4 und 10 verkehren, so die LVB weiter. Doch darauf müssen die Leipziger noch einige Monate warten: Derzeit werden Fahrpersonal und Techniker mit der neuen Bahn vertraut gemacht, so das Unternehmen. Inklusive Testfahrten und technischer Zulassung dauere der Vorbereitungsprozess rund ein halbes Jahr.

Perspektivisch sollen 41 barrierearme Fahrzeuge die Tatra-Wagen in Leipzig komplett ersetzen. Seit 2013 habe das Unternehmen 236 Millionen Euro in den Nahverkehr investiert, so Norbert Menke von der Geschäftsführung der Leipziger Gruppe.

Ihr wollt auch schon ein Selfie in der neuen XL? Dann kommt vorbei ;)! pic.twitter.com/c8PIylzI5c — LVB direkt (@LVB_direkt) February 11, 2017

870 Aussteller aus 17 Ländern zeigen neun Tage lang ihre Produkte rund um Bauen, Wohnen, Gartengestaltung, Heimtierbedarf, Mode, Fitness und Freizeit. Gemeinsam mit der parallel stattfindenden Mitteldeutschen Handwerksmesse können Besucher mehr als 1100 Ausstellerstände ansteuern. Die Messe rechnet in diesem Jahr mit rund 180.000 Besuchern.

Von Evelyn ter Vehn