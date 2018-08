Leipzig

Die seit 20 Jahren bei hiesigen Freunden des schmackhaften Gerstensaftes ausgesprochen beliebte Leipziger Bierbörse am Völkerschlachtdenkmal ist bald nicht mehr allein, wenn es um den inoffiziellen Titel „Größter Biergarten der Stadt“ geht. Mit dem Bierfest Leipzig schenkt ab Donnerstag, 16. August, noch eine Veranstaltung den Messestädtern ein. Bis Samstag, 18. August, werden auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz mehr als 250 Spezialitätenbiere aus aller Herren Länder kredenzt. Für die Party rund um die neu erblühte Craft-Beer-Kultur zeichnet die GiG Linden GmbH aus Hannover verantwortlich. Sie ist mit ihrem Konzept in anderen Städten der Republik schon länger am Start; unter anderem in Berlin, Bremen, Mannheim, Münster – und natürlich in Leipzigs Partnerstadt Hannover. GiG-Chef Michael Solms über das Spektakel am Rande der City: „Es gibt immer mehr kleinere, experimentierfreudige Brauereien aus dem In- und Ausland, die nicht nur köstliche Biervarianten kreieren, sondern inzwischen auch personell und wirtschaftlich in der Lage sind, uns auf unserer Bierfest-Tour zu begleiten.“ Zu kosten gebe es Varianten aus Namibia oder Hawaii, Norwegen oder Estland – die Produkte des lokalen Craft-Bier-Anbieters „Weisse Elster“ nicht zu vergessen.

Solms und Mitstreiter betonen, dass sie sich nicht in Konkurrenz zur Bierbörse sehen. Vielmehr bezeichnen sie ihr Bierfest als „eine hervorragende Ergänzung“ – weil sich größtenteils andere Brauereien vorstellten und weil „unser Auftritt in einheitlichen weißen Pagodenzelten den Fokus ganz klar auf das Bier richtet“. Zudem würden alkohol- und glutenfreie Sorten „ausgeschildert“, werde überdies mit Bier „experimentiert“. Das „Lemon Milkshake IPA“ aus der Slush-Ice-Maschine von der Berliner Brauerei Heidenpeters sei hierfür ein Beispiel.

Die Öffnungszeiten: Donnerstag, 16. August, von 17 bis 22 Uhr; Freitag, 17. August, von 17 bis 22 Uhr; Samstag, 18. August, von 14 bis 22 Uhr. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt’s unter www.bierfest-leipzig.de.

Von Dominic Welters