Leipzig

Wie aus 68 Cent knapp 4,9 Millionen Euro werden und damit 39 000 Menschen in Fahrt kommen, ist im Falle des Leipziger Semestertickets eine einfache Rechnung. 125 Euro kostet momentan die Karte. Sie gilt für ein halbes Jahr innerhalb des Mitteldeutschen Verkehrsverbunds (MDV). Pro Tag fällt also der erwähnte Cent-Betrag an. Die rund 39 000 beitragspflichtigen Studis der acht Leipziger Hochschulen kaufen das Ticket automatisch im Rahmen eines Solidaritätsmodells. So ergibt sich für die Verkehrsunternehmen im MDV die genannte Millionen-Summe. Garantiert.

Eine Vereinbarung, von der sie alle profitieren, finden Vertreter des Studentenwerks, der Studierenden, der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB), der Deutschen Bahn ( DB) und des MDV. Am Dienstag haben sie den Vertrag daher um fünf Jahre verlängert. „Ein Meilenstein für die Studierenden“, sagte Andrea Diekhof, Geschäftsführerin des Studentenwerks, kurz bevor sie ihre Unterschrift unter das Papier setzte. „Ein wichtiger Baustein einer nachhaltigen Mobilität“, erklärte LVB-Chef Ulf Middelberg. Harte Verhandlungen seien der Unterzeichnung vorausgegangen, ein Jahr lang.

Jeder elfte S-Bahn-Kunde studiert

2014 war erstmals ein MDV-Vollticket für alle Leipziger Hochschulen eingeführt worden, befristet bis zum Ende des aktuellen Sommersemesters. Ein voller Erfolg: Die Studierenden stiegen offenbar in weit größerem Umfang als gedacht in Busse und Bahnen ein. „Jeder elfte Kunde der S-Bahn ist ein Studierender“, rechnet Wolfgang Weinhold vor, DB-Regio-Vorsitzender der Regionalleitung Südost. Wegen der unerwartet großen Nachfrage wird das Semesterticket nun pro Jahr um zehn Euro teurer. Ab Wintersemester kostet die Karte 135 Euro, der letzte Anstieg im laufenden Vertrag erfolgt 2023 auf 175 Euro. Für MDV-Geschäftsführer Steffen Lehmann noch immer ein Vorzugspreis: „Azubis bezahlen 138 Euro – im Monat.“

Dass die Studierenden allerdings keineswegs Almosenempfänger sind, sondern das Ganze zu 100 Prozent finanzieren, betont Franz Hempel. Der Wirtschafts- und Geografie-Student ist im Studierendenrat der Uni Leipzig Referent für nachhaltige Mobilität und zugleich Vorsitzender des Semesterticket-Ausschusses beim Leipziger Studentenwerk. Das Gremium hat bei den Verhandlungen die Interessen der Studierenden von Uni, den Hochschulen für Technik, Wirtschaft und Kultur, für Musik und Theater, für Grafik und Buchkunst, für Telekommunikation, der Handelshochschule, der Sächsischen und der Internationalen Berufsakademien gebündelt.

Solidaritätsprinzip – kein Almosen

„Wir bezahlen alle Kosten, unabhängig von der jeweiligen Nutzung – ohne irgendeine staatliche Bezuschussung“, stellt Hempel klar. Das Solidaritätsprinzip komme insbesondere den Studierenden zugute, die das Ticket am dringendsten bräuchten, stimmt Studentenwerkschefin Diekhof zu. Gelegentlich werde zwar Kritik daran geübt, den Fahrschein auch dann kaufen zu müssen, wenn man nie mit Bus oder Bahn fahre. „Aber wenn wir das Modell erklären, haben die allermeisten Verständnis“, sagt sie. Ein Studie über die Popularität des Semestertickets im Rahmen einer Masterarbeit habe eine Zustimmungsrate von 70 bis 90 Prozent ermittelt, sagt Hempel. „Wobei das Ticket in Halle offenbar noch beliebter als in Leipzig ist.“

120 Kilometer von Ost nach West und 80 Kilometer von Nord nach Süd umfasst die Gültigkeit. Bis Döbeln, bis Schmölln, über Halle hinaus. An die S-Bahnen würden zu Stoßzeiten mittlerweile zusätzliche Wagen angehängt, um die Studis zu transportieren, so DB-Vertreter Weinhold.

„Eine Metropolregion hat nur dann eine Zukunft, wenn wir ein Leben dort weitgehend ohne Autos schaffen“, glaubt er. Nebenbei erhöhe das Angebot die Attraktivität eines Studiums in Leipzig: Für Erstsemester gilt das Ticket künftig bereits einen Monat vor Vorlesungsbeginn. „Damit sie die Vorbereitungsseminare besuchen und eine Wohnung suchen können“, sagt Diekhof.

Von Mathias Wöbking