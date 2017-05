Leipzig. Große Städte in Deutschland liegen meist an einem Fluss, der auch schiffbar ist. Leipzig gehört dabei mit seiner eher schmalen Pleiße oder der Weißen Elster zu den Ausnahmen. Anders als in konkurrierenden Städten fehlte der richtig große Fluss, der den Einwohner früher eine Möglichkeit bot, größere Lasten zu transportieren. Deshalb träumten sie Jahrhunderte lang davon, Leipzig per Wasserweg mit den Weltmeeren zu verbinden. Dabei fällt den meisten wohl zunächst Karl Heine mit dem später nach ihm benannten Kanal ein. Doch selbst Sachsens Kurfürsten hatten solche Pläne und stießen dabei bis ins späte 18. Jahrhundert auf starke Bedenken der Leipziger. Es ist schon erstaunlich, was Wolfram Sturm zu Tage gefördert hat, wenn er Träume, Pläne und Realitäten aus vier Jahrhunderten aufschreibt. Nachzulesen ist das in der Broschüre „Das schiffbare Leipzig“, die in einer überarbeiteten Version und mit vielen neuen Bildern beim Verein Pro Leipzig erschienen ist. Der im vorigen Jahr im Alter von 81 Jahren verstorbene Autor war viele Jahre Mitglied bei Pro Leipzig. Er hat unter anderem auch Bücher über das Eisenbahnzentrum Leipzig (2002) oder die Geschichte der Leipziger Post (2007) vorgelegt.

Leipziger träumten Jahrhunderte lang davon, ihre Stadt per Wasserweg mit den Weltmeeren zu verbinden. Wolfram Sturm hat die Geschichte für das Buch „Das schiffbare Leipzig" aufgearbeitet, das beim Verein Pro Leipzig erschienen ist. Zur Bildergalerie

In der überarbeiteten Publikation stellt Sturm nun das jahrhundertelange Ringen, Leipzig an das schiffbare Wasserstraßennetz anzubinden, in den Mittelpunkt. Interessant sind die Beschreibungen, wie der Elster-Saale-Kanal entstand – auch als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme in der NS-Zeit – und wie letztlich das Becken des Lindenauer Hafens ausgebaggert wurde. Und welche Funktionen für „Großdeutschlands jüngsten und modernsten Hafen“ eigentlich vorgesehen waren.

Mittlerweile liegt Leipzig inmitten des Neuseenlandes, kann über alte Flussläufe und neue Kanäle die Vision von einem Gewässerverbund umsetzen – für touristische Zwecke. Um die Wasserstadt Leipzig weiter zu entwickeln, gibt es noch viel zu bauen. Selbst der Traum von der schiffbaren Anbindung zur Saale und Elbe, für die es in der Historie etliche konkurrierende Projekte gab, ist noch nicht gänzlich ausgeträumt. Sturm zeigt auch auf, wie eine schiffbare Region 2030 aussehen könnte. Insgesamt ein lesenswerter Überblick rund um Vordenker, Akteure und Visionen.

Das Buch „Das schiffbare Leipzig“, 72 Seiten, ISBN 978-3-945027-29-5, kostet 11 Euro und ist auch in LVZ-Geschäftsstellen sowie im LVZ-Shop unter www.lvz-shop.de erhältlich.

Von Mathias Orbeck