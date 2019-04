Leipzig/Berlin

Wegen Problemen am Berliner Flughafen Schönefeld sind am Dienstag Flugzeuge zum Airport Leipzig/Halle umgeleitet worden. Drei Maschinen seien bisher außerplanmäßig in Schkeuditz gelandet, sagte eine Sprecherin vom Flughafen Leipzig/Halle zu LVZ.de.

Demnach waren zwei Ryanair-Flieger – einer aus Dublin und einer aus Rom – von der Umleitung betroffen. Auch eine Maschine von Tunisair landete am Vormittag in Sachsen statt in Berlin. Sie kam aus Monastir, so die Sprecherin.

Ob noch weitere Flugzeuge umgeleitet werden, war zunächst unklar. Viele der betroffenen Maschinen werden wohl in Tegel landen, hieß es.

Funktionsstörung am Jet

Eine Maschine der Deutschen Luftwaffe musste am Dienstagvormittag wegen einer Funktionsstörung kurz nach dem Start umkehren. Der Bundeswehr-Jet hatte dann bei der Landung auf dem Flughafen Berlin-Schönefeld Probleme.

„Die Maschine hatte mit beiden Tragflächen Bodenberührung. Und eine kontrollierte Landung war nicht mehr möglich“, sagte ein Sprecher der Luftwaffe der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in Berlin. Passagiere seien nicht an Board gewesen, die Crew sollte medizinisch untersucht werden.

Die Abfertigung am Flughafen musste eingestellt werden, andere ankommende Flugzeuge wurden umgeleitet. Gegen 11.30 Uhr sei die Abfertigung wieder aufgenommen worden, so der Flughafen Berlin-Schönefeld.

Von jhz (mit dpa)