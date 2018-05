Leipzig

Zum jährlichen Welttag gegen Homo-, Trans- und Interphobie (IDAHIT) am kommenden Donnerstag plant der Verein RosaLine wieder Vorträge, Diskussionen und Filmvorführungen für Interessierte sowie eine Demonstration durch die Messestadt. Der Protestzug beginnt um 15 Uhr auf dem Alexis-Schumann-Platz und wird sich von dort über die Karl-Liebknecht-Straße zum Zentrum-Süd und Martin-Luther-Ring, durch die Petersstraße bis zum Marktplatz bewegen. Die Organisatoren erwarten etwa 500 Teilnehmer. Autofahrer müssen punktuelle mit Behinderungen rechnen, hieß es.

Bereits am Dienstag beginnt das Rahmenprogramm des diesjährigen IDAHIT mit einem Diskurs zum Thema Bisexualität in der RosaLinde (19 Uhr). Am Mittwoch ist in der Cinémathèque der Film „Pride“ zu sehen (19 Uhr), der sich mit der Unterstützung der Schwulenbewegung an den Minenarbeiterprotesten in den 1980er Jahren in Großbritannien beschäftigt. Im Anschluss an den Streifen soll unter anderem Zeitzeuge Robert Ehrlich, Rektor der Berliner Hochschule für Musik, von seinen Erlebnissen berichten.

Der Welttag gegen Homo-, Trans- und Interphobie (IDAHIT) wird seit 2013 in Leipzig begangen. Anlass war eine Entscheidung der Weltgesundheitsorganisation, die seit dem 17. Mai 1990 Homosexualität nicht mehr in ihrem Katalog der Krankheiten führt.

Das komplette Programm des Leipziger IDAHIT im Netz unter idahitleipzig.wordpress.com

Von mpu