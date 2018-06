Lokales Unglückliche Formulierung - Supermarkt im Oelßner’s Hof entfernt Tafel nach Twitter-Kritik Eine Geschichtstafel im Oelßner’s Hof in Leipzig hat bis Freitag über Einschränkungen und Auswanderung von jüdischen Rauchwarenhändlern im Jahr 1933 informiert. Dies kritisierte ein Journalist. Der betreffende Supermarkt entfernte die Tafel noch am selben Tag.

Der REWE-Supermarkt im Oelßner’s Hof in Leipzig will nach Kritik an einer Geschichtstafel diese gemeinsam mit dem jüdischen Begegnungszentrum ändern Quelle: Christian Modla