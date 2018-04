Leipzig

Die blauen LVZ-Fahrradfest-Shirts übergezogen, die Reifen mit ausreichend Luft gefüllt – es kann losgehen! Familie Pietsch aus Leipzig ist startklar. Das siebenköpfige Gespann rollt zum Start-Ziel-Bereich auf dem Platz vorm Völkerschlachtdenkmal, ehe dort das Startsignal für die Schlingel-Tour über sechs Kilometer ertönt. Familie Pietsch das sind Oma Iris, Mutter Juliane mit Lebensgefährte Stephan Thomas sowie ihrem Bruder Stefan und die drei Sprösslinge Lukas, (6), Laura (3) und Emil (1). Die beiden Jüngsten lassen es sich heute noch gut gehen. Während Emil auf dem Fahrradsitz mitfährt, macht es sich die Laura im Anhänger gemütlich. „Wir sind das erste Mal dabei und total aufgeregt. Das Wetter passt und wir hatten richtig Lust, dabei zu sein“, erklärt Juliane Pietsch.

Die Leipziger Familie ist eine von vielen beim 14. LVZ-Fahrradfest. Eine Entwicklung auf die LVZ-Cheforganisator Wolfgang Schmidt besonders stolz ist: „Die Veranstaltung richtet sich an jeden Einzelnen, vor allem aber an Familien. Schön zu sehen, dass das angenommen wird.“

Polizei und Freizeit-Biker sichern Strecken ab

6335 Teilnehmer nahmen am Sonntag fünf Touren unter die Räder. Die reichten von sechs bis 110 Kilometer. Für die Sicherheit sorgten neben der Polizei, die die Strecken teilweise absperrte und die Touren begleitete, in diesem Jahr auch Philipp Koppatz und seine Jungs. Die gehören zur Motorrad Touren Blocker Staffel Sachsen. „Wir haben uns an die Veranstalter gewandt und unsere Unterstützung angeboten“, erklärt der Staffelleiter. Zwei bis drei Freizeitbiker begleiteten die jeweiligen Strecken. „Wir sorgen dafür, dass das Rechtsfahrgebot und die Straßenverkehrsordnung im Allgemeinen eingehalten wird“, so Koppatz, dessen Mitstreiter aus ganz Sachsen stammen, weiter.

Kevin Schemitzek (29) und sein Großvater Klaus Wachler sind auch das erste Mal dabei. Im Schlepptau haben sie die vierjährige Linda und den dreijährigen Karl. Während Linda mit ihrem pinkfarbenen Fahrrad schon ganz allein die Schlingel-Tour fährt, genießt ihr Bruder Karl noch im Fahrradsitz hinter Papis Rücken die Aussicht. „Wir haben die Strecke ganz gemütlich in Angriff genommen und das Wetter und die Atmosphäre genossen“, sagt der Familienvater. Mutter und drittes Kind hielten unterdessen zuhause die Stellung. „Die sind im nächsten Jahr dann dabei. Mit einem Monat wäre der dritte Sprössling noch zu klein gewesen, um mitfahren zu können“, sagt Kevin Schemitzek. Insgesamt fuhren 915 Männer, Frauen, Mädchen und Jungen die sechs Kilometer lange Schlingeltour.

Rettung in letzter Sekunde

Ein paar Kilometer mehr hatte sich Thomas Richter vorgenommen. Er reiste aus Wittenberg an, um die 78-Kilometer-Strecke zu fahren. Wenige Minuten vor dem Start platzte ihm der Vorderreifen. „Fast wäre auch meine Teilnahme geplatzt“, sagt er. Doch Fahrrad-Mechaniker Robert Hoinke von Little John Bikes half aus. Er tauschte den Schlauch aus – Teilnahme gerettet.

Zur Galerie LVZ-Fahrradfest am 29. April 2018 vor dem Leipziger Völkerschlachtdenkmal. Start der 78km-Tour.

Zurück auf dem Platz vorm Völkerschlachtdenkmal warteten nicht nur die Medaillen für die Teilnehmer, sondern auch das Kinderprogramm „Abenteuer mit Kess“ und die Band „BeeFees“ auf der Bühne. An den Partnerständen rund um den Festplatz winkten hier und da Wettbewerbe.

Von Stephanie Helm