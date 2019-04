Leipzig

Leipzig will mit neuen Messstellen mehr und aussagekräftigere Daten über den Fahrradverkehr in der Stadt sammeln. Das geht aus einer Mitteilung des Verkehrs- und Tiefbauamtes hervor. Demnach seien nun drei neue Dauerzählstellen installiert worden, die eine Dokumentation an 365 Tagen im Jahr erlauben – unabhängig von Jahreszeit und Witterung.

Die Messstellen sind allesamt in den Boden eingelassen, Radfahrer werden mittels elektromagnetischer Induktion automatisch von ihnen erfasst. Andere Verkehrsteilnehmer wie Autos oder Motorräder sollen erkannt und herausgefiltert werden. „Bisher wurde das Radaufkommen nur an exemplarischen Tagen manuell erfasst“, so das Amt. „Künftig sind auch Aussagen über die Entwicklung des Radverkehrs im Tages-, Wochen- und Jahresrhythmus möglich.“

Die neuen Messstellen befinden sich an zentralen Verbindungsachsen zwischen der Innenstadt und den Ortsteilen, seit 2017 ist zudem eine Station in der Manetstraße in Betrieb. Insgesamt sollen sechs Zählstellen entstehen. „Diese werden sukzessive aufgebaut und kosten rund 9000 Euro pro Stück“, heißt es.

Sobald ausreichend Daten vorliegen, sollen diese im Internet veröffentlicht werden: www.leipzig.de/verkehrszaehlungen.

von CN