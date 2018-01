Rätselraten: Leipziger XL-Bahn an der Angerbrücke entgleist

Erneute Entgleisung

Leipzig. Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) haben wieder Ärger mit einer ihrer nagelneuen XL-Straßenbahnen: In der Nacht zum Dienstag sprang gegen 22 Uhr eines der Drei-Millionen-Euro-Fahrzeuge am Straßenbahnhof Angerbrücke aus den Schienen und musste mit Hilfe der Feuerwehr wieder ins Gleisbett gehoben werden. Die LVB betonten am Dienstag, dass sich der Vorfall auf dem Vorplatz ihres Straßenbahnhofs ereignete – also nicht im öffentlichen Verkehrsraum, sondern auf ihrem Betriebsgelände. In der Bahn habe sich deshalb auch kein Reisender befunden. Es sei im Fahrplan zu keinerlei Ausfällen gekommen, weil nur auf dem Betriebsgelände rangiert wurde.

Gründe ungeklärt

Das Geschehen gibt trotzdem Rätsel auf. Denn die Bahn war im Rückwärtsgang unterwegs, um von Gleis 9 auf Gleis 11 zu wechseln. Dabei fuhr eines ihrer Drehgestelle aus der Spur auf den umgebenden Beton und blieb nach etwa einem Meter stehen. Die Bahn sei nicht zu schnell gewesen, verlautete es aus dem Unternehmen. Denn beim Rangieren würden nur zehn Stundenkilometer gefahren.

In der Nacht zum Dienstag ist eine XL-Bahn der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) am Straßenbahnhof Angerbrücke entgleist. Fotos: Einsatzfahrten Leipzig Zur Bildergalerie

Um den entgleisten Wagenzug wieder in die Spur zu bringen, riefen die LVB in der Nacht die Feuerwehr zur Hilfe. Diese hatte im vergangenen Jahr das Anheben von Straßenbahnen intensiv trainiert (die LVZ berichtete). Das Eintreffen der Kameraden hatte viele Passanten und Anwohnern aufmerksam gemacht. Auch diesmal sei es schnell gelungen, die Bahn wieder auf die Schienen zu stellen, hieß es. An der Bahn sei lediglich ein Blech verbogen.

Die interne Untersuchung dieser „Fehlgleisung“ ist noch nicht abgeschlossen. Der zuständige Bahnmeister soll einen „Weichen-Fehler“ vermuten. Der Vorgang habe „überhaupt nichts“ mit dem neuen Fahrzeug oder Fahrzeugtyp zu tun. Aktuell hat die LVB sechs neue XL-Bahnen im Probebetrieb, ein Wagenzug wird in der Fahrschulausbildung genutzt. Für zwei weitere Züge läuft die Inbetriebnahme – sie sollen bis Februar in den Linienbetrieb gehen.

Von Andreas Tappert