Leipzig

Zum 27. Mal sind am Sonntag Tüftler mit ihren selbst gebauten Seifenkisten zum "Prix de Tacot" 2018 auf dem Leipziger Fockeberg an den Start gegangen. In insgesamt drei Disziplinen konnten sich die Rennkisten und ihre Macher miteinander messen. Dabei ging es wie üblich vor allem um Kreativität und Einfallsreichtum. Am Abend wurden schließlich bei einer großen Preisverleihung die Gewinner gekürt.

Seit 1992 gibt es den Prix de Tacot mittlerweile. Rund um die sportlichen Wettkämpfe gibt es traditionell ein buntes Rahmenprogramm, unter anderem mit Tanz und Theater.

jhz