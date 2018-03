Rechnungshof erstellt Gutachten zu Kostenexplosion bei City-Tunnel

Dresden/Leipzig. „Nun endlich wird der unabhängige Rechnungshof Ursachen und Verantwortlichkeiten der Kostensteigerungen des City-Tunnels darlegen“, so FDP-Fraktionschef Holger Zastrow in einer Mitteilung. Bisher hätten sich Ex-Bundesverkehrsminister Wolfgang Tiefensee und Sachsens Ex-Wirtschaftsminister Thomas Jurk (beide SPD) offenbar nicht wirklich dafür interessiert, welche Probleme es mit dem Projekt in der SPD-geführten Messestadt gebe.

Die Kosten für den City-Tunnel werden inzwischen auf fast 900 Millionen Euro geschätzt - ursprünglich waren 572 Millionen Euro veranschlagt. Der Tunnel unter dem Leipziger Zentrum ist vier Kilometer lang und soll die Fahrzeiten im Nahverkehr der Region verkürzen. Der Sinn des Projekts ist wegen des hohen Aufwandes umstritten. Gegner hatten es von Beginn an als überteuert und überflüssig kritisiert. Die Kostenprognosen waren mehrfach nach oben korrigiert und Freigabetermine verschoben worden. Inzwischen glaubt FDP-Wirtschaftsminister Sven Morlok nicht mehr daran, dass der Tunnel bis Ende 2012 fertig ist.

dpa