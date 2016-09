Leipzig. Bei den vergangenen Legida-Demonstrationen in Leipzig fanden kaum mehr als ein paar hundert Menschen den Weg auf die Straße. Nach zwei Monaten Pause hat das fremden- und islamfeindliche Bündnis an diesem Montagabend trotzdem wieder einen Protestmarsch durch Leipzig angemeldet. Dieses Mal solle es vom Naturkundemuseum in nördliche Richtung gehen. Gegen die Demo der Rechtspopulisten gibt es erneut auch wieder breite Proteste. LVZ.de begleitet die Ereignisse in gewohnter Form.

LIVE-Ticker "Legida am 5.9.2016" von LVZ.de