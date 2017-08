Regnerisches Wochenende in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Leipzig - . Das Wochenende wird in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen stürmisch und verregnet. Es ziehe eine Gewitterfront auf, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mit. Die Temperaturen steigen der Prognose zufolge am Sonnabend auf 20 bis 25 Grad. Ab der Nacht zum Samstag wird in Sachsen und Thüringen Starkregen mit Gewittern erwartet. In Sachsen-Anhalt komme das ungemütliche Wetter erst Samstagmorgen an, so die Meteorologen.

Bis Sonntag früh ist der Regenschirm in allen drei Bundesländern gefragt. Am Sonntag bleibt es dann voraussichtlich trocken - bei Werten zwischen 20 und 25 Grad.

In der kommenden Woche bleibt es laut DWD zunächst trocken. Von Mitte der Woche an soll es dann wieder nass werden und gewittern.

Von LVZ