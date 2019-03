Leipzig

„Die größte Herausforderung bei Wahlen ist das Gewinnen von Wahlvorständen.“ Mit den Ehrenämtlern stehe und falle die Abstimmung, betont Peter Dütthorn, amtierender Leiter des Amtes für Statistik und Wahlen in Leipzig. Vor 29 Jahre fanden die ersten freien Wahlen der DDR, die Abstimmung über die Besetzung der Volkskammer, statt. Heute bemüht sich Dütthorn um Leipziger, die Lust haben, die demokratischen Wahlen verantwortungsvoll zu betreuen und am Wahlabend Stimmzettel auszuzählen. „Die Mithilfe bei Wahlen ist eine ganz grundlegende Art der Bürgerbeteiligung“, findet er. Dieses Jahr sind so viele Helfer gefragt, wie noch nie seit der Wende. Denn es steht viel an in den kommenden Monaten: Am 26. Mai wird ein neuer Stadtrat gewählt, die Abgeordneten für das EU-Parlament sowie 14 Ortschaftsräte. Am 1. September folgt die Landtagswahl. „Danach geht es mit der Bürgermeisterwahl weiter“, blickt Dütthorn ins kommende Jahr.

Stadt könnte theoretisch Wahlberechtigte zur Mithilfe verpflichten

Etwa 5300 Menschen benötigt der 59-Jährige, um die Wahl am 26. Mai reibungslos über die Bühne zu bringen. Einige haben sich schon gemeldet, aktuell fehlen noch etwa 1500 Wahlhelfer. Theoretisch wäre die Stadt in der Lage, jeden Wahlberechtigten zur Mithilfe zu verpflichten. „Das haben wir aber noch nie gebraucht“, sagt Dütthorn. Bislang haben sich immer ausreichend Freiwillige gefunden. Doch die meisten wollen mithelfen, den Posten des Wahlvorstehers möchten hingegen wenige bekleiden. Daher versucht das Wahlamt, städtische Bedienstete sowie Mitarbeiter von Bundes- und Landesbehörden als Verantwortliche in den Wahlvorständen zu gewinnen. Städtische Bedienstete bekommen für den Einsatz am Sonntag einen freien Tag. Vergangenen Mittwoch beschloss der Stadtrat zudem, dass auch den städtischen Mitarbeitern eine finanzielle Entschädigung zusteht. Diese lag bislang zwischen 25 und 50 Euro, der Stadtrat hob sie nun auch 30 bis 60 Euro an. „Wir möchten so das Engagement würdigen, den Helfern ein Dankeschön zukommen lassen“, erklärt Dütthorn. Die neuen Bestimmungen gelten auch für die Landtagswahl. Dann benötigt der Wahlleiter knapp 5000 Helfer in den Wahllokalen.

Studenten, EU-Bürger und Senioren helfen mit

Um die mehr als 10.000 Freiwilligenposten bei den beiden Wahlen zu besetzen, wandte sich das Wahlamt bereits an die etwa 5000 Kontakte der Wahlhelferdatei. „Im Vergleich mit anderen Wahlen, gab es relativ wenig Rücklauf“, so Dütthorn. In den kommenden Tagen werde sich das Amt noch einmal an die Leute, die bereits bei Wahlen mitgeholfen haben, wenden. Zu allen Wahlen melden sich aber auch neue Engagierte: Viele Studenten, aber auch ältere Leipziger stehen hinter den Urnen. Mitmachen kann jeder, der wahlberechtigt ist. Bei Kommunalwahl und Europawahl sind das auch EU-Ausländer. Einige von ihnen unterstützen den reibungslosen Ablauf in den Leipziger Wahllokalen.

So viele Wahlhelfer wie dieses Jahr wurden seit der Wende noch nie benötigt. Grund dafür: Leipzig ist in 534 Wahlbezirke untergliedert, bei den Bundestagswahlen 2017 waren es noch 420. Die Anpassung geht zum einen auf die steigende Einwohnerzahl zurück. Zum anderen soll dadurch die Zahl der Wahlberechtigten pro Wahlbezirk verringert werden. Denn einige Bezirke zählten bisher deutlich mehr als 2000 Stimmberechtigte. Durchschnittlich kamen bei der Bundestagswahl etwa 1070 Stimmberechtigte auf einen Bezirk, im Mai werden es etwa 890 Leipziger sein. „Die Auszählung geht dann schneller, aber wir benötigen auch mehr Personal“, sagt der amtierende Amtsleiter. Die Wähler dürften die neue Einteilung nicht bemerken, so Dütthorn.

Wahlleiter rechnet mit 50.000 bis 60.000 Briefwählern

130 Briefwahlbezirke hat er für Europa- und Stadtratswahl vorgesehen. Er geht davon aus, das zwischen 50 000 und 60 000 Menschen ihre Stimme postalisch abgeben werden. „Das ist eine Materialschlacht“, weiß Dütthorn. Für jeden Brief kommen zwei zurück. Auch der Andrang auf die Briefwahlstelle im Neuen Rathaus war in der Vergangenheit groß. Vor der letzten Bundestagswahl kamen mehr als 2000 Menschen pro Tag in die Briefwahlstelle, um direkt dort ihre Kuverts abzugeben. Diese werden erst am Wahlabend geöffnet und ab 18 Uhr gemeinsam mit den herkömmlich abgegebenen Stimmzetteln ausgewertet.

Am Wahltag selbst hofft Dütthorn, dass ihn keine Katastrophe überrascht. Alles ist im Voraus geplant: Von der Anlieferung der Wahlunterlagen in die Lokale über die Mitteilung des Ergebnisses am Telefon bis hin zum Transport der Stimmzettel mit dem Taxi ins Neue Rathaus und dem sicheren Nachhauseweg der Wahlvorsteher. „Jede Wahl hat ihre Tücken“, weiß Dütthorn. Bei der Europawahl müssen die Helfer die Stimmzettel – über einen Meter groß – auseinander falten. Nach den Landtagswahlen müssen die Zettel gesondert nach Erst- und Zweitstimme sortiert werden. Und bei der Kommunalwahl können bis zu drei Stimmen abgegeben werden – aber auch weniger.

Digitale Abstimmungen, wie die Wahl des Jugendparlaments zwischen 25. März und 1. April, würden das Prozedere vereinfachen. Allerdings sind Wahlgeräte für „richtige“ Wahlen derzeit nicht erlaubt, was Dütthorn bedauert. Immerhin die Briefwahlunterlagen können die Leipziger online anfordern – mit der Wahlbenachrichtigung, die bis zum 4. Mai in ihren Briefkästen liegen sollte.

Von Theresa Held