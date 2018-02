Rekordbeteiligung beim Jugend-forscht-Wettstreit an der Leipziger Uni

Der zum vierten Mal an der Leipziger Uni ausgerichtete Jugend-forscht-Regionalausscheid ist am Montag mit einem Teilnehmerrekord über die Bühne gegangen. 78 Nachwuchstüftler aus Leipzig und Nordwestsachsen waren mit 52 Projekten bei dem Wettstreit junger Talente unter dem Titel „Spring“ im Neuen Augusteum auf dem Campus am Augustusplatz vertreten.