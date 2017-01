An der Leipziger Uni steht der Termin für die Rektorwahl fest: Am 31. Januar soll sie über die Bühne gehen. Allerdings sind mit Amtsinhaberin Beate Schücking und Jan Palmowski von der Uni im englischen Warwick nur noch zwei Bewerber im Rennen. Enrico Schleiff von der Uni in Frankfurt/Main zog seine Kandidatur zurück.