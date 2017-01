Leipzig - . An der Universität Leipzig soll am Dienstag ein neuer Rektor gewählt werden. Als Kandidaten treten die bisherige Amtsinhaberin und Professorin Beate Schücking (61) sowie Jan Palmowski (51), Professor für neuere Geschichte an der University of Warwick in England, an. Der Rektor wird von 82 stimmberechtigten Mitgliedern des Erweiterten Senats der Hochschule gewählt.

Es ist der zweite Anlauf für die Rektorenwahl. Das erste Verfahren war 2016 beendet worden, nachdem die beiden vom Hochschulrat vorgeschlagenen Kandidaten ihre Bewerbung zurückgezogen hatten. Zuvor hatte es Querelen um die damalige Nichtberücksichtigung von Schücking gegeben.

Von LVZ