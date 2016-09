Leipzig. Das Leipziger Straßenmagazin „Kippe“ erscheint ab kommenden Monat mit neuem Antlitz. Die Gestaltung des monatlich erscheinenden Mediums wurde anlässlich der anstehenden 200. Ausgabe grundlegend überarbeitet. „Mehr großformatige Fotos, eine variable grafische Gestaltung, spannende Portraits, Interview, Reportagen und Rubriken sollen die Attraktivität steigern“, teilte die Redaktion mit. Zudem wird auch der Preis leicht angehoben – allerdings nur, um den Verkäufern mehr Erlös zu ermöglichen.

Ab der Oktober-Ausgabe mit dem Titelthema „Kriminelles Leipzig?“ kostet die „Kippe“ pro Exemplar zwei Euro. Die Mehrausgaben werden komplett an die Verkäufer des „Hilfe zur Selbsthilfe“-Projekts weitergereicht, so die Redaktion. „Damit soll der Anreiz für bedürftige Menschen gesteigert werden, durch den „Kippe“-Verkauf ein kleines Einkommen zu erzielen“, heißt es in der Begründung der Preiserhöhung um 20 Cent. Künftig geht somit genau ein Euro pro Magazin und somit die Hälfte des Preises direkt an den Verkäufer.

Die Leipziger Straßenzeitung „Kippe“ wird seit 20 Jahren herausgegeben. Sie ist ein Projekt des Suchtzentrums der Messestadt mit Unterstützung der Kommune. In den Ausgaben geht es vor allem um soziale, kulturelle, historische und persönliche Themen aus der Messestadt. Mit dem Verkauf der Zeitung sollen sich Menschen in schwierigen finanziellen Situationen selbst helfen können und dabei in Kontakt mit der Gesellschaft bleiben.

Von mpu

Mehr zur Kippe: kippe-leipzig.de