Leipzig

Eine soziale Institution in weihnachtlichen Zeiten bleibt diesmal dicht – und die Küche des Restaurants des Herzens damit kalt. Wie der Trägerverein „ Restaurant du Coeur“ am Sonnabend gegenüber LVZ.de bestätigte, war die große Weihnachtsparty vom 14. Dezember mit dreigängigem Menü, Kaffee und Kuchen sowie einer Disco die einzige Veranstaltung in diesem Jahr in der Bornaischen Straße 120.

Rückzug aus gesundheitlichen Gründen

Vereinsschatzmeister Gabriel Dettmar erläuterte, dass es nicht gelungen sei, das Ausscheiden der bisherigen Küchenchefin Sabine Glinkowski zu kompensieren. Die langjährige gute Seele des Restaurant des Herzens habe ihr Ehrenamt aus gesundheitlichen Gründen niederlegen müssen. „Jemanden wie Sabine Glinkowski zu finden, der diese gewaltige Aufgabe meistert, ist schwer“, betonte der Direktionsassistent in den Hotels Ibis und Ibis Budget in der Reichsstraße. Deshalb gebe es diesmal leider keine regelmäßigen Beköstigungen für Menschen aus sozial schwachen Verhältnissen zwischen dem 6. Dezember und 6. Januar.

„Wir arbeiten aber an einem Konzept, wie wir im neuen Jahr an unsere langjährige Tradition wieder anknüpfen können“, sagte Dettmar. Am Anliegen des Vereins „ Restaurant du Coeur“, bedürftigen Leipzigern neben einer ordentlichen Mahlzeit auch Wärme und Geborgenheit zu schenken, ändere sich nichts. „Wir und unsere Partner sind noch da und wir werden es auch bleiben.“

In Spitzenzeiten bis zu 360 Essen täglich

Das Projekt Restaurant des Herzens hat französische Wurzeln und feierte seine Leipzig-Premiere im Jahr 1995 im Ibis-City-Hotel. In der Weihnachtszeit 2017/18 wurden an 32 Tagen rund 3800 Gäste empfangen und in Spitzenzeiten bis zu 360 Essen täglich ausgegeben. Ausgenommen sonntags stand die Bornaische Straße 120 werktäglich zwischen 16 und 19 Uhr offen.

Küchenfee und Objektleiterin Sabine Glinkowski war seit 1999 mit von der Partie. Als junge Frau lernte sie Köchin im Porzellanwerk Colditz. Ihr Tag im Restaurant begann in der Regel um 8 Uhr. Bevor sie an die Töpfe trat, war jede Menge organisatorische Arbeit zu bewältigen. Gegen 19.30 Uhr hatte sie Feierabend. „Alles kein Problem“, sagte sie vor zwei Jahren in einem LVZ-Interview, „ich habe ein tüchtiges Team aus vielen ehrenamtlichen Helfern. Wichtig ist, dass alle, wir und unsere Gäste, Respekt voreinander haben, dass sich alle gegenseitig achten.“

Von Dominic Welters