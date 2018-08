Leipzig

Nach fast viereinhalb Jahren Bauzeit ist am Mittwoch in Leipzig der Saal des Kulturzentrums Anker wiedereröffnet worden. Neben Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Die Linke) und Baubürgermeisterin Dorothee Dubrau (parteilos) war auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) zur Einweihung in Möckern, wie die Stadt mitteilte.

Die Kosten für die Baumaßnahmen des gesamten Gebäudes belaufen sich den Angaben zufolge auf rund sechs Millionen Euro. Laut Stadt stammen 1,5 Millionen Euro davon aus Fördermitteln der Sächsischen Aufbaubank.

Während der Bauzeit nutzte das soziokulturelle Zentrum verschiedene andere Orte für Veranstaltungen. „Ich freue mich sehr, dass das Herz des Ankers wieder am richtigen Ort schlägt“, sagte Jennicke laut Mitteilung.

Der „Goldene Anker“ war Ende des 19. Jahrhunderts als Ballhaus und Gaststätte bekannt. Seit den 1950er Jahren gehört das Gebäude der Stadt, seit 1991 nutzt der Verein Stadtteilzentrum Anker den Bau in Möckern als freier Träger.

Von jhz