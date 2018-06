LEIPZIG

Tina Stegmann hat wieder festen Boden unter den Füßen und schreibt am Anatomie-Institut der Leipziger Uni weiter an ihrer Doktorarbeit. „Der Alltag hat mich wieder“, lacht die 25-Jährige, die im Dezember 2017 ihr Medizinstudium an der Alma mater beendete, dann in der Blutbank des Uni-Klinikums als frischgebackene Ärztin arbeitete und Kontakt zu einer Hilfsorganisation für jene Flüchtlinge suchte, die über das Mittelmeer nach Europa gelangen wollen und das oft mit dem Leben bezahlen. „Menschen in Not vor dem Ertrinken zu bewahren, ihnen humanitäre Hilfe zu geben – da wollte ich mich engagieren“, erzählt die gebürtige Jenenserin. Sie segelt gerne, beim Verein Sea-Eye, der zwei Rettungsschiffe betreibt, wurde die Bewerbung der Medizinerin als Crewmitglied dankend angenommen. An einem Wochenende traf sich die formierte Mannschaft am Vereinssitz in Regensburg, „wir lernten uns kennen, Fragen zum Einsatz auf hoher See wurden besprochen“.

Allen sei klargewesen, dass die Mission psychisch und physisch viel abverlangen würde. „Das hat uns von Anfang an zusammengeschweißt.“ Den Architektur-Professor, der später als Kapitän fungierte, den Unternehmensberater, die Politikwissenschaftsstudenten, die Sanitäterin, den Anästhesiepfleger und die anderen der insgesamt 13 Freiwilligen. Für zwölf Tage sollte der „Seefuchs“, ein umgebauter Fischkutter aus DDR-Zeiten, für sie alle die schwimmende Bleibe und der Rettungsanker für Geflüchtete sein, die auf dem Mittelmeer in überfüllten und oft lecken Schlauchbooten treiben.

In La Valletta auf Malta ist der „Seefuchs“ stationiert, Mitte Mai wurde abgelegt, an der Seite Tina Stegmanns war noch ein erfahrener Arzt an Bord. Rund 30 Seemeilen vor der libyschen Küste, in internationalen Gewässern, wurde im Verbund mit zwei anderen Schiffen von Nichtregierungsorganisationen, der „Seawatch 3“ und der „Aquarius“, patrouilliert. „Die Suche nach Schiffbrüchigen erfolgte koordiniert, es bestand Funkkontakt untereinander und zur zentralen italienischen Seenotrettungsleitstelle in Rom, dem MRCC“, erzählt Tina Stegmann. Rescue and help – retten und helfen: Schon bald stand für das Team die erste Bewährungsprobe an. Als der Wind aus Süden wehte und die See ruhig war, ging die erste Sichtungsmeldung ein; „Seefuchs“ und „Seawatch 3“ steuerten die genannten Koordinaten an, und die Crews konnten dort mit vereinten Kräften 157 Migranten von einem völlig überfüllten Schlauchboot bergen. Untergebracht wurden sie auf der „Seawatch 3“.

Tags darauf mussten Tina Stegmann und ihre Kollegen im Alleingang agieren. „Wir waren am nächsten an der vom MRCC gemeldeten Position dieses Notfalles dran“. Vor Ort stellte sich die Situation dramatisch dar. 128 Leute kauerten dicht gedrängt in dem Schlauchboot, dem die Luft ausging. Im Pendelverkehr wurden sie mit den zwei „Seefuchs“-Beibooten von dem instabilen Gefährt geholt und erstversorgt. „Was ich da an Elend erlebt habe, lässt sich nur schwer in Worte fassen“, meint Tina Stegmann. Die unter anderem aus Ghana, dem Sudan und Nigeria Stammenden waren nach dem Ablegen in Libyen von den Schleusern ihrem Schicksal überlassen worden. 42 Frauen, von denen zwei hochschwanger waren, sieben Kinder und ein Säugling gehörten zu den Geretteten. „Alle waren barfuß und verzweifelt, viele dehydriert, einige trugen Spuren von Folterungen. Ihre Angst, nach Libyen zurückgebracht zu werden, war genauso groß wie die vor einem Untergang. Als die „Seefuchs“-Besatzung ihnen klarmachte, dass sie zunächst in Sicherheit sind, wich Furcht. „Da war dann eine große Dankbarkeit“. Nach zwölf Stunden übernahm ein Schiff der italienischen Küstenwache die traumatisierten Afrikaner. „Es ging dabei grob und entwürdigend zu, das war erschreckend wenig mitmenschlich“, so Tina Stegmann.

Rund um die Uhr lief der Wachdienst auf dem 26 Meter langen „Seefuchs“, an Schlaf war kaum zu denken, denn schon bald machte einer der Beobachter das nächste kaum mehr seetüchtige Schlauchboot mit 138 Flüchtlingen aus. Das Bergungsteam stattete sie zunächst mit Schwimmwesten, holte sie dann grüppchenweise aufs Schiff und kümmerte sich um sie. Für die Kinder gab es trockene Kleidung; Decken, Essen und Tee wurden ausgeteilt, und zusammengerückt. „Es ging sehr beengt zu.“ Damals hatten die Italiener ihre Häfen für Hilfsschiffe wie den „Seefuchs“ noch nicht geschlossen, aber dahingehende Veränderungen deuteten sich schon an. „Wir bekamen vom MRCC immer wieder neue Anlauforte zugewiesen, wurden rumgereicht, so dass sich die Situation auf hoher See zuspitzte. Eine Portion Couscous für jeden und ein Nahrungsriegel, mehr war als Tagesration nicht drin, als uns die Vorräte ausgingen.“

48 Stunden dauerte es, bis endlich bei schlechtem Wetter in Empedocle in Sizilien ein Liegeplatz freigemacht wurde und die Asylsuchenden in italienische Obhut kamen. Der Empfang dort sei freundlich gewesen, berichtet Tina Stegmann. „Wir waren von den Strapazen total erschöpft, da fällt eine Last ab, nachdem man die ganze Zeit professionell funktioniert hatte.“ Einen Tag später machte der „Seefuchs“ in La Valletta fest. Tina Stegmann trat die Heimreise an. „Aus welchen Gründen die leidgeprüften Menschen auch immer ihrer Heimat den Rücken gekehrt haben, man darf sie auf dem Meer nicht im Stich lassen.“ Im September steigt Tina Stegmann am Uni-Klinikum beruflich ein, zunächst in der Kardiologie. Der Einsatz im Mittelmeer war für sie eine Herzensangelegenheit. „Ich würde es wieder tun.“

Seit Jahresbeginn kamen nach Angaben der internationalen Organisation für Migration rund 1000 Flüchtlinge beim Versuch, das Mittelmeer zu überqueren, um.

Von Mario Beck