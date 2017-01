Leipzig. Die Schließung des Rewe-Marktes in der Riebeckstraße hat die Reudnitzer offenbar schwer getroffen. An der Eingangsrampe drückte zum 31. Dezember eine abgestellte Friedhofskerze die Trauer der Kunden aus, die sich nun nach einer Einkaufs-Alternative umsehen müssen. Am Geländer verliehen Plakate der Bestürzung Ausdruck. „Rest in Peace!“, ein ironisches „#dankemerkel“ sowie ein einfaches „Warum?“ waren dort zuletzt zu sehen, wie das Stadtteilblog „Dunkel. Dreckig. Reudnitz.“ auf seiner Facebook-Seite dokumentiert.

Auch in Kleinzschocher (Antonienstraße) schloss das Handelsunternehmen Rewe eine Filiale zum Jahresende 2016. Jetzt steht deren Abriss vor der Tür, „um Platz zu machen für zeitgemäße Marktgebäude“, wie Rewe-Sprecherin Stephanie Behrens auf Anfrage von LVZ.de mitteilt.

Ab Mitte des Monats sollen die Abrissarbeiten an beiden Standorten beginnen und sich über mehrere Wochen ziehen. „Wir gehen derzeit davon aus, dass im zweiten Quartal mit dem Bau der neuen Märkte begonnen werden kann“, so Behrens. An bekannter Stelle wird voraussichtlich Ende des Jahres wieder eingekauft werden können.

Größere Verkaufsflächen und umweltfreundliche Technik

Bisher standen in der Antonienstraße rund 800 Quadratmeter Verkaufsfläche zur Verfügung. Das neue Gebäude wird mit 900 Quadratmetern aufwarten. Dazu kommen zehn Kundenparkplätze. In der Riebeckstraße wächst die Verkaufsfläche von knapp 800 auf über 1.000 Quadratmeter, geparkt werden darf dann auf 15 Plätzen.

Beide Neubauten werden sich laut Behrens durch ihre besondere Energieeffizienz auszeichnen. Eine Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen werde angestrebt. Dafür kommen moderne Heizungs-, Lüftungs-, Beleuchtungs-, Klima- sowie Kälteanlagen zum Einsatz – laut Konzern ganz ohne CO2-Emissionen. Dieses Konzept kommt bereits in fünf Leipziger Filialen zum Einsatz – darunter auch im Ende 2013 neu eröffneten Markt in der Tarostraße. Der Kunde soll zudem im Vergleich zu vorher in breiteren Gängen mit niedrigeren Regalen und überdies barrierefrei einkaufen können. Eltern soll ein Wickeltisch auf der Kundentoilette zur Verfügung stehen - „generationenfreundliches Einkaufen“ nennt das der Kölner Konzern.

Perspektive für die Belegschaft

Der Abriss beider Filialen zieht nicht nur Umstellungen für die bisherige Kundschaft, sondern auch für die Belegschaft nach sich. Zusammengerechnet waren rund 40 Angestellte in der Antonien- und Riebeckstraße beschäftigt. „Für Sie wurden unterschiedliche Lösungen unter Berücksichtigung der Wünsche des jeweiligen Mitarbeiters gefunden“, erklärt Behrens. Die Option, nach Eröffnung der neuen Märkte wieder an ihre alte Wirkungsstätte zurückzukehren, bestehe.

Von André Pitz