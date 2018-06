Leipzig

Es ist ein Zukunftsprojekt: „Eingeschossige Kitas wird es in Leipzig nicht mehr geben, dafür ist der Grund und Boden zu wertvoll“, sagte Baubürgermeisterin Dorothee Dubrau (parteilos) am Dienstag beim Richtfest für die bislang für Leipzig einmalige Kombination aus Kindertagesstätte und Förderschule innerhalb der Straßenbahnwendeschleife Philipp-Rosenthal-Straße/Curiestraße auf der Alten Messe. „Mit der Verbindung aus Förderschule und Kindertagesstätte betreten wir in Leipzig Neuland und zeigen, wie man mit intelligenten und integrierten Lösungen auf außergewöhnliche Herausforderungen reagieren kann“, so Dubrau.

Bauherr ist die Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung, Entwicklung und Sanierung von Baugebieten mbH (LESG), die rund 12,2 Millionen Euro investiert. „Vor einem Jahr war erster Spatenstich, jetzt ist der Rohbau fertig“, freute sich LESG-Geschäftsführer Ralf-Dieter Claus: „Der Bauablauf war reibungslos und vor allem unfallfrei.“ Für die Ausführung des Hochbaus ist die Firma Wolff & Müller GmbH & Co. KG, Erfurt, verantwortlich.

Kita und Schule separat zugänglich

Die Kita wird im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss Platz finden, ins zweite und dritte Obergeschoss zieht die Förderschule Thonberg ein. Beide sind unabhängig begeh- und nutzbar, beide verfügen zudem über separate Freiflächen. Geplant sind 45 Krippen sowie 140 Kindergartenplätze, die bis Ende 2018/Anfang 2019 fertig werden sollen. Die Förderschule (88 Schüler) zieht in den Winterferien 2019 um und bekommt auch eine als Sporthalle nutzbare Mehrzweckhalle mit Empore.

Schulbürgermeister Thomas Fabian (SPD): „Die Förderschule Thonberg erhält ein modernes, barrierefreies Gebäude und die Fritz-Baumgarten-Grundschule hat dann ein Haus für sich.“ Das sei aufgrund des Geburtenbooms auch notwendig. Die Baumgarten-Grundschule erhielt bereits einen Anbau, soll perspektivisch auch saniert werden.

Stadträte mit Projekt zufrieden

Das begeistert auch CDU-Stadtrat Karsten Albrecht, der vehement für einen Umzug der Förderschule Thonberg auf die Alte Messe gekämpft hat. Hintergrund: Die Bildungseinrichtung für geistig behinderte Kinder sollte nach ersten Vorstellungen der Stadtverwaltung in die Paunsdorfer Hainbuchenstraße umziehen. Doch Eltern wehrten sich vehement gegen die Rathauspläne, befürchten, dass der Umzug von Thonberg nach Paunsdorf einem „Abschieben unserer Schüler an den Stadtrand“ gleichkommt (die LVZ berichtete).

„Ich bin richtig stolz, dass das Projekt auf der Alten Messe nun gelingt“, so Albrecht. Das sehen auch andere Stadträte wie Katharina Krefft (Grüne), Christopher Zenker (SPD) und Siegfried Schlegel (Linke) so, die das Vorhaben ebenfalls gefördert haben. Dafür nehmen sie auch in Kauf, dass die Entwicklung des Areals länger gedauert hat als ursprünglich vorgesehen. Zunächst wart dort nur eine Kita geplant. Als das Leipziger Architekturbüro Wittig Brösdorf den Gestaltungswettbewerb für die zweigeschossige Kita gewonnen hatte, musste es noch mal umplanen.

Von Mathias Orbeck