Richtigen Zeitpunkt abgewartet: Leipziger Lotto-Millionär holt Gewinn ab

Leipzig. Nun also doch: Ein in Leipzig seit Tagen gesuchter Lotto-Millionär hat sich inzwischen bei der Glücksspiel-Gesellschaft gemeldet. Wie Sachsenlotto-Sprecherin Kerstin Waschke am Montag erklärte, reklamierte der Glückspilz seinen Gewinn bereits Ende vergangener Woche in der hiesigen Lottozentrale. „Er war sehr erleichtert, den Gewinn nun endlich zusammen mit seiner Frau anmelden zu können“, so Waschke weiter.

Schon direkt nach der Ziehung am ersten Samstag des Jahres hatte der Messestädter mit seiner Frau beiläufig die Zahlen verglichen und dabei den goldenen Sechser bemerkt. Anstatt nun direkt zur Annahmestelle zu laufen, warteten die beiden aber erst den richtigen Zeitpunkt für die Anmeldung ab. Denn der Millionengewinn habe das Paar so überrascht, dass es erst Zeit brauchte, um sich daran zu gewöhnen. Zudem musste ein Termin gefunden werden, an dem beide gemeinsam ihre Million abholen können. In den quälenden Tagen zwischendrin gab es dann nur einen Gedanken: Ist der Tippschein auch sicher aufbewahrt?

Er war es. Die Leipziger konnten insgesamt 1.351.671 Euro mit nach Hause nehmen. Trotz neuer Möglichkeiten wollen beide nun aber nichts überstürzen, sondern so weiter machen wie bisher. Die Kinder des Paares seien bereits erwachsen, der Ruhestand nicht mehr fern, so Waschke. „Beide hätten durch ihre Berufe einen sehr großen Kollegen- und Bekanntenkreis und wollten weder ihr Alter noch ihre Berufe verraten, um in Ruhe weiterleben und arbeiten zu können“, sagte die Sachsenlotto-Sprecherin.

Im Rückblick sei der aktuelle bereits der 131. Lottomillionär der sächsischen Spielgesellschaft. Im vergangenen Jahr war der Freistaat bei Millionengewinnen allerdings ganz leer ausgegangen. Das beste Jahr für sächsische Lottospieler war demnach 2001: Damals konnte sich 15 Menschen im Freistaat über Millionengewinne freuen – allerdings noch in D-Mark.

Von mpu