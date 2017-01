Leipzig. Für Thomas Jost schließt sich nach einem Vierteljahrhundert ein historischer Kreis. Um die Wende herum war der heute 52-Jährige am Tröndlinring im Einsatz, um die alte Leuchtwerbung vom Dach des Leipziger Ring-Messehauses abzureißen. Am Freitagmittag verpasste Jost dem einstigen Messepalast, der sich derzeit in ein Travel24-Hotel verwandelt, unter staunenden Blicken von Passanten eine neue Krone.

Per Kran ließen die Mitarbeiter von Josts Spezialfirma für Leuchtwerbung aus Halle eine neue 15 Meter lange und 1,65 Meter hohe LED-Reklame in die Höhe schweben. In zwei Teilen kam der LED-Koloss aufs Dach des 1926 erbauten Gebäudes, wo er montiert und von Elektrikern verkabelt wurde. Jeder Buchstabe wiegt rund 50 Kilogramm. Die Low-Budget-Herberge mit 170 Zimmern soll nach Angaben des Online-Reisevermittlers Travel24 aus Leipzig, einer 75-prozentigen Unister-Tochter, im Frühling nach mehr als vier Jahren Bauzeit eröffnet werden.

Neue Leuchtreklame fürs Ringmessehaus: Der 15 Meter lange Werbeschriftzug "Travel24-Hotel" wurde am Freitag per Kran aufs Dach des Gebäudes gehievt. Fotos: Dirk Knofe Zur Bildergalerie

„Wenn alles klappt, wird der Schriftzug am Montag zum ersten Mal leuchten“, sagte Jost, der seit den 1980er-Jahren in der Branche tätig ist und für den VEB Neontechnik seinen ersten (Abriss-)Einsatz am Ringmessehaus hatte. In diesem Jahr wird es nicht der letzte Arbeitsbesuch vor Ort bleiben. Im März oder April bringt seine Firma an der Fassade noch den neuen Schriftzug „Ringmessehaus“ an. Er ist eine Nachbildung des charakteristischen Vorgängers, der sich noch am Gebäude befindet. Dieser sei völlig desolat und nicht mehr zu retten gewesen, so der Experte.

nöß