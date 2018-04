Leipzig

Wenn Zuckerwatte und Softeis regieren, es nach Vanillewaffeln duftet und bunte Karussells locken, ist Kleinmesse am Cottaweg.

Seit mehr als 110 Jahre lädt die Vergnügungsmeile mit Volksfestcharakter nun schon in den Leipziger Westen, und immer noch präsentiert sie sich putzmunter. Aktueller Beweis: der Frühjahrsauftakt am Wochenende, der erneut Tausende anzog. Kein Wunder – denn zum bewährten Mix traditioneller Kleinmessegeschäfte gesellen sich auch immer wieder neue, spektakuläre Attraktionen.

Zur Galerie Wildwasserbahn, Riesenrad, Kettenkarussell: Am Leipziger Cottaweg findet die Kleinmesse statt.

Höhenangst? „Einfach nach vorn schauen“

Einen „Riesenspaß auf dem Riesenrad“ verspricht das 50 Meter hohe Fahrgeschäft von Otto Cornelius aus Osnabrück. „Wir sind das erste Mal in Leipzig“, erzählt Schwiegersohn Orlando von der in der sechsten Generation aktiven Schaustellerfamilie. Angereist seien sie mit vier Transportern. 200 Tonnen Fahrspaß müssten schließlich verpackt werden. Aufgebaut wurde dann zwei Tage lang.

Anstrengend? „Es macht Spaß, anderen Freude zu bereiten“, stellt der Schausteller klar. Außerdem gebe es einen tollen Rundblick über die Stadt. Von ihm müssen manche allerdings noch überzeugt werden: „Wir trauen uns nicht“, winken ein paar junge Frauen lachend ab. „Höhenangst“. Dabei bräuchten sie doch bloß Orlandos Tipp folgen: „Einfach nach vorne schauen“ oder sich ein Beispiel an der vierjährigen Sina nehmen. Mit gleichmütiger Miene sitzt die Kleine in der Gondel und plant wohl insgeheim schon die nächste Tour.

Gekommen ist das Mädchen gemeinsam mit ihrer Kemberger Oma Elke Pieser und ihrer Tante Nicole Steege aus Leipzig. „Wir wohnen im Zentrum und können vom Balkon das große Riesenrad sehen. Da mussten wir natürlich hin“, berichtet die 30-Jährige. Der fünfminütige Fahrspaß gehörte zur ersten Station auf der Frühjahrs-Kleinmesse. Und wie wars? „Super!“

Kinder kriegen nicht genug von der Rennpiste

Auch Cindy und Philipp Kummerow-Jacob sind mit ihrem Familienausflug zufrieden. „Schon als Kinder waren wir oft auf der Kleinmesse. Jetzt können unsere Kinder, Leon (3) und Emily (4), gar nicht genug von der ,Rennpiste’ kriegen“, erzählen die beiden 30-Jährigen aus Eutritzsch. Die „Rennpiste“ ist eine 35 Meter hohe Rutsche, die immer aufs Neue die Fahrgäste anlockt.

Das gelingt auch der Wildwasserbahn. Wer eine kleine Dusche in Kauf nimmt, für den geht es rasant zur Sache. „Nochmal“, bitten die Jüngsten. „Mir reichts. Ich bin nass“, sagt eine Mittzwanzigerin resolut. Etwas Abkühlung tut dagegen Andrea Hollmann (39 und Patrick Lorenz (26) nach dem verlorenen RB-Spiel gut. „Wir sind extra aus Schmölln angereist“, so die treuen Fans. Ein bisschen Kleinmessetrubel – und die Welt ist wieder in Ordnung.

Was für eine Freude, gemeinsam mit meinem Enkel zu fahren, denkt sich auch Bernhard Tolitz. Da müsse Sidney (4) gar nicht lange bitten. Von der Wildwasserbahn geht es mit ihm zum Daemonium. Die größte mobile Geisterbahn der Welt warnt zwar vor einem „Weg ins Ungewisse“. Doch was kann schon passieren, wenn zur blauen Stunde Tausende Lichter den Weg über die Kleinmesse weisen.

Von Ingrid Hildebrandt