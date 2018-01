Riesiger Ansturm am Schauspiel Leipzig zum großen Fundusverkauf

Leipzig. Die Schlange zog sich durch die Bose bis in die Gottschedstraße: Regelrecht überrannt haben Schnäppchenjäger am Samstag das Schauspiel Leipzig. Das Angebot war aber auch zu verlockend, denn das Theater öffnete um 13 Uhr sein Kassenfoyer für einen Fundusverkauf. Secondhand-Schätze aus den 1970er und 1980er-Jahren standen zum Verkauf, aber auch aktuelle Modelle.

„Wir freuen uns natürlich, hatten gehofft, dass die Aktion gut funktioniert“, so Schauspiel-Sprecherin Esther Ningelgen gegenüber LVZ.de. In der Ära von Intendant Lübbe sei es das erste Mal, dass das Theater den Fundus für den Verkauf ausräume. „Wir brauchten Platz. Und außerdem sollten so schöne Kostüme nicht im Dunkeln hängen, sondern getragen werden“, so Ningelgen.

Hunderte Leipziger hofften am Samstag auf eine Mode-Schnäppchen beim Fundusverkauf im Leipziger Schauspiel. Das Theater räumte Secondhand-Modelle überwiegend der 70er und 80er Jahre aus - und so manches Einzelstück wechselte den Besitzer. Fotos: André Kempner Zur Bildergalerie

Hosen, Mäntel, Kostüme und mehr trafen den Mode-Nerv der Leipziger, die im dichten Gedränge oft nicht einmal Platz fanden, die außergewöhnlichen Stücke anzuprobieren. Bei allen, die etwas Passendes geblümt, in Karos oder ganz in Weiß fanden, war die Laune aber prächtig. Tenor: Für ein paar Euro kann man nichts falsch machen, was gefällt, wird gekauft.

Im Gedränge gab es im Schauspiel-Foyer kaum Gelegenheit, die Schnäppchen anzuprobieren. Quelle: André Kempner

Bis um 17 Uhr können die Kleiderstanden noch nach Retro-Mode durchkämmt werden. So mancher wird vielleicht beim Fundus-Sale auch die nahende Faschingszeit im Blick haben. Die Harlekin-Kostüme jedenfall waren schon nach kurzer Zeit vergriffen.

Von lyn