Feuerwehr feiert Richtfest für die Feuerwache Südwest in der Gerhard-Ellrodt-Straße in Leipzig. v.l.Reiner Engelmann , Matthias Fromme , Ero Heidmann , Polier Tony Kluge , Heiko Rosenthal , Axel Schuh und Achim Haas am Richtkranz in Aktion.

Quelle: Andre Kempner