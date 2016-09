Leipzig. Zwei Rohrbrüche haben am Wochenende die Leipziger Wasserwerke beschäftigt. Am Samstagnachmittag war im Bereich Arthur-Winkler-Straße/Hans-Weigel-Straße in Engelsdorf eine mittlere Leitung geborsten. Das auslaufende Nass drohte den Fuß einer Laterne zu unterspülen. Die Feuerwehr rückte zur Sicherheit mit einer Drehleiter aus. 23 Mehrfamilienhäuser seien bis 1.45 Uhr am Sonntag vom Netz gewesen, teilte Wasserwerke-Sprecher Marc Backhaus gestern auf LVZ-Anfrage mit. Bereits am Freitag hatte es einen Wasserrohrbruch in der Marschnerstraße/Höhe Käthe-Kollwitz-Straße gegeben – mit Auswirkungen auf den Straßenbahnverkehr. Die Havarie habe zwischen 23 und 24 Uhr am 16. September behoben werden können, so Backhaus.

