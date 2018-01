Rohrschaden in Leipzig: Vollsperrung in Schönefeld-Abtnaundorf

Leipzig. Ein Rohrschaden hat am Dienstagmorgen im Leipziger Nordosten zur Vollsperrung der Dimpfelstraße geführt. Wie die Wasserwerke mitteilten, ist eine 104 Jahre alte und 17,5 Zentimeter starke Trinkwasserleitung auf Höhe der Löbauer Straße im Stadtteil Schönefeld-Abtnaundorf defekt.

„Die Buslinie 77 der Leipziger Verkehrsbetriebe fährt mit örtlicher Umleitung und kann die Haltestellen in der Zittauer sowie in der Taubestraße nicht bedienen.Für die Fahrgäste wurden Ersatzhaltestellen in der Zittauer Straße sowie in der Löbauer Straße eingerichtet“, so die Angaben der Wasserwerke weiter. Allen Verkehrsteilnehmern wurde geraten, den Havariebereich möglichst weiträumig zu umfahren.

mpu