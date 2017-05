Leipziger Senioren haben am Mittwoch die Gelegenheit, Rollator-Profis zu werden. Die Leipziger Verkehrsbetriebe laden dazu am 17. Mai zum ersten Rollator-Tag ein. Auf einem Trainingsparcours können Interessierte lernen, sich besser mit der Gehhilfe zurecht zu finden. Dafür gibt es auch unterschiedliche Schwierigkeitsstufen auf der Teststrecke.

Auch das Einsteigen in die Straßenbahn und das sichere Abstellen der Gehhilfe darf geprobt werden. Auch, wer einmal nachfühlen möchte, wie schwer es ist, sich mit einem Rollator durch den Alltag zu bewegen, kann das auf der Teststrecke ausprobieren. Der Rollator-Tag findet am Mittwoch, 17. Mai, von 10 bis 13 Uhr auf dem Straßenbahnhof an der Angerbrücke statt.

