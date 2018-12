Leipzig

Den 26. August wird Max Bringmann nie vergessen. Wohl keiner, dessen Herz für Roter Stern Leipzig pumpt. Denn für den Koordinator des Clubs und alle Gleichgesinnten stand keineswegs die 2:5-Schlappe gegen den Bornaer SV im Vordergrund, sondern ein neues Kapitel in der noch relativ jungen Vereinsgeschichte: Das Pflichtspiel in der Landesklasse war das erste auf dem neuen Areal an der Teichstraße. „Nach all der Arbeit im Vorfeld hat sich das angefühlt wie ein Geschenk“, sagt Bringmann mit einem Lächeln.

Verwildertes Gelände

250 Gekommene feierten an diesem Sommertag am Rande des knochentrockenen Platzes. Der spielbetriebliche Anfang einer Geschichte von RSL, die gerade neu losgeht und durch enormes Engagement von Sympathisanten möglich wurde. Denn als das Vereinsteam im Mai 2017 das Gelände genauer besichtigte, für das es gerade einen Nutzungsvertrag unterschrieben hatte, wurde schmerzhaft deutlich, welche Mammut-Aufgabe dem Kiezclub bevorstand – der vorherige Pächter SV Azubi hatte eine Brache hinterlassen. „Alles war vollkommen verwildert“, berichtet Bringmann, „der Rasen unbespielbar, die Gebäude heruntergekommen.“

Unter anderem galt es, möglichst schnell Strom, Wasser und Heizung in Gang zu setzen, die Umkleiden und Duschbereiche benutzbar zu machen. Dass dieser Kraftakt innerhalb der folgenden Monate quasi in einem ehrenamtlichen Dauer-Subbotnik gelang, ist aus Bringmanns Sicht ein Beleg für die hohe Identifikation der Fans mit dem Verein, der rund 1500 Mitglieder und 19 Abteilungen hat. Die Connewitzer definieren sich weniger über sportliche Achtungszeichen als vielmehr über eine klare politische Haltung.

Gegen Sexismus, Homophobie, Rassismus

Wer den so genannten „Teich“ betritt, ist via Plakat, Graffito oder Aufkleber schnell darüber informiert, dass Sexismus, Homophobie und Rassismus auf dem Index stehen. Zu den Projekten von RSL gehört die 2009 gestartete „Initiative für mehr gesellschaftliche Verantwortung im Breitensport-Fußball“, für die dem Club im selben Jahr der Sächsische Förderpreis für Demokratie zugesprochen wurde.

Bis die erste Herrenfußball-Mannschaft vom Sportpark Dölitz auf dem Platz in Connewitz für die Meisterschaftsspiele umziehen kann, muss baulich noch einiges passieren. Bringmann tippt auf zwei, drei weitere Jahre. Das bisher Erreichte lässt die „Sterne“ hoffen. Das Vereinsheim war als Erstes hergerichtet, um einen Wohlfühlort zu haben. Eine lange Reihe alter Sitzschalen am Rand von Großfeld eins wurde rot angestrichen, ein Dach repariert und der Rasen so fit gemacht, dass der Verband grünes Licht für die ersten Punktspiele der Frauen gab. Für den Schulsport sind Sprintstrecke, Sprunggrube und Abwurf-Plattform wieder nutzbar.

Plakate des Fußball-Clubs am Zaun vor dem Vereinsgelände. Quelle: Mark Daniel

Nach sechs Monaten Testphase zieht der Sportkoordinator ein positives Fazit: „Die 5, 4. und 2. Herrenmannschaft haben hier schon gekickt, und das letzte Frauen-Match des Jahres zwischen den RS Ladies und RB Leipzig war noch mal spektakulär.“ Zum einen wegen der Stimmung, zum anderen wegen des Zuspruchs: Zum Spiel der fünften Frauen-Liga kamen 360 Leute – mehr als zuletzt zur ersten Garde der Männer.

Nun geht der Blick ins nächste Jahr. „Nachdem wir die wichtigste Substanz gesichert haben, möchten wir nach und nach den Spielbetrieb hochfahren und das Gelände verschönern“, kündigt Max Bringmann an. Eins der leichtesten Vorhaben 2019 wird das Einebnen des Rasens sein: Maulwürfe haben in den letzten Wochen eine Landschaft aus erdigen Beulen gebaut. Das nächste große Bauprojekt könnte der Kunstrasenplatz auf dem zweiten Großfeld samt Flutlichtanlage werden – vorausgesetzt, der schon gestellte Antrag geht erfolgreich durch den Stadtrat.

20-jähriges Bestehen wird gefeiert

Fest steht bereits: Im neuen Jahr wird viel gefeiert, unter anderem am 1. Februar im Conne Island, denn an diesem Tag vor exakt 20 Jahren wurde Roter Stern gegründet. An der Teiche sind Kulturevents geplant, mit Bands und DJs. Und natürlich Fußball-Turniere, sogar mit internationaler Beteiligung. Apropos Fußball: Wie das Frauen-Spiel gegen RB Leipzig ausgegangen ist? Bei diesem Club zählen andere Dinge.

Wer den Verein finanziell oder tatkräftig unterstützen will, kann mailen an die Adresse info@kiezclub.com. Mehr Infos stehen auf der Seite www.kiezclub.com.

Von Mark Daniel