Es klang utopisch, als der 26-jährige Projektentwickler Konstantin Dobeleit im Februar 2018 in der LVZ seine Idee von einer Hochbahn-Strecke in Leipzig präsentierte. S-Bahnen sollten darauf rollen können und so das Leipziger S-Bahn-Netz erweitert werden, ohne neue teure Untergrundröhren bauen zu müssen. Doch das unwirklich erscheinende Projekt erhält in den letzten Monaten unerwartet starken Rückenwind. Nicht zuletzt, weil sich führende Planer gegen den Bau neuer Tunnel aussprechen.

Baukonzern und Konzertveranstalter geben Schützenhilfe

„Die hundert Jahre alte Tunnel-Idee war gut und wir haben sie mit dem Leipziger City-Tunnel umgesetzt“, erklärte jüngst in einem LVZ-Interview der nordsächsische Landrat Kai Emanuel (parteilos), der als Vorsitzender des Zweckverbandes für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) heute beim Ausbau des S-Bahn-Netzes federführend ist. Angesichts der vielen neuen technischen Möglichkeiten müsse jetzt „neu nachgedacht“ werden. „Vielleicht kommt dann eine Hochbahn, vielleicht führen wir auch etwas anderes ein, zum Beispiel eine Magnetschwebebahn. Vielleicht sind das die richtigen Produkte. Also nicht mehr unter die Erde gehen, sondern Ständer hinstellen und darauf Züge fahren lassen“, hatte Emanuel wissen lassen.

Für Projektentwickler Dobeleit ist diese offene Diskussion eine Steilvorlage. Denn er hat die vergangenen Monate genutzt, um mit seiner Firma Tesa.inc die Hochbahn-Vision weiter zu konkretisieren. „Meine Idee wird inzwischen von einem großen Baukonzern und einem großen Konzertveranstalter unterstützt“, berichtet er. Auch mit der Sächsischen Aufbaubank (SAB) habe er sich in Verbindung gesetzt, um zu klären, ob beziehungsweise wie sein Hochbahn-Projekt förderfähig ist. „Für die jetzt in Rede stehende zehn Kilometer lange Strecke von Connewitz bis nach Leutzsch kann man von rund 600 Millionen Euro Baukosten ausgehen“, schätzt er. „Die erste Reaktion der SAB war gut. Aber Fördermittel können erst beantragt werden, wenn es einen Stadtratsbeschluss für das Projekt gibt.“ Für ihn ist deshalb die nächste Hürde, dem Leipziger Stadtrat die Hochbahn-Idee schmackhaft zu machen.

Besucherströme verteilen sich besser in Leipzig

Wie berichtet will Dobeleit mit seiner Hochbahn-Strecke vor allem das immer stärker frequentierte Gelände des Sportforums besser erschließen und gleichzeitig erreichen, dass Fußballfans und Musikfreunde die Straßen und das Straßenbahnnetz der Stadt nicht über Gebühr zu belasten. Er hat dafür mehrere Trassenverläufe durchgespielt und will jetzt die Hochbahn-Strecke am bereits vorhandenen S-Bahn-Haltepunkt Connewitz andocken, von wo sie zur Bundesstraße 2 und an dieser entlang bis zum Schleußiger Weg führen sollte, um dann über das Elsterflutbett und das Elsterbecken zur Red Bull Arena zu verlaufen (siehe Skizze).

Sieben S-Bahn-Stationen könnten auf der Hochbahn-Strecke (rot) entstehen. Quelle: Patrick Moye

Durch die Anbindung an den S-Bahn-Haltepunkt Connewitz ließe sich auch der City-Tunnel entlasten, argumentiert der Projektentwickler. Denn dort könnten S-Bahnen, die aus den Regionen südlich und östlich von Leipzig kommen, direkt auf die Hochbahn-Strecke rollen, ohne den Tunnel zu durchqueren. Denn Wissenschaftler haben nachgewiesen, dass Leipzigs Innenstadt von Verkehr entlastet werden kann, wenn Besucher mit der S-Bahn eine Vielzahl von Zielen direkt ansteuern können, ohne den Hauptbahnhof frequentieren zu müssen. Dadurch verteilen sich die Besucherströme und der Autoverkehr wird verringert, heißt es.

Stadt soll Projekt mit Studie untersuchen

Um eine Lobby für diese S-Bahn-Ergänzungsstrecke zu gewinnen, hat er vor Monaten Kontakt mit Leipzigs früheren Baubürgermeister Niels Gormsen aufgenommen, der inzwischen verstorben ist. „Er fand das Projekt super“, erzählt Dobeleit. „Es sei sehr interessant und sollte in den Planungsprozess der Stadt mit einfließen, sagte er mir.“ Doch der Tod des angesehenen Stadtplaners habe dessen Engagement für das Projekt ein Ende gesetzt.

Dobeleit tritt deshalb jetzt an alle Ratsfraktionen heran, um sie für diese Idee zu gewinnen. Sein Ziel: Sie sollen die Stadtverwaltung beauftragen, sich mit der Hochbahn zu beschäftigen und vielleicht eine Studie in Auftrag zu geben, wie es München derzeit für eine Seilbahnstrecke über den dortigen Frankfurter Ring macht.

So stellt sich Konstantin Dobeleit die Hochbahn vor: Sie verläuft über das Elsterflutbett zum Sportforum. Quelle: Konstantin Dobeleit

CDU hofft auf Entwicklungsschub

Eine erste Rückmeldung hat der Reudnitzer bereits: Die verkehrspolitische Sprecherin der Leipziger CDU-Fraktion, Stadträtin Sabine Heymann, hat sich für nähere Untersuchungen ausgesprochen. „ Leipzig ist eine Großstadt und braucht endlich auch ein großstädtisches Verkehrsangebot“, erklärte sie. „Dazu gehört eine S-Bahn, die sowohl wesentliche Verkehrsquellen erschließt als auch das Umland vielfältig anbindet. Die vorgestellte Idee wird genau diesem großstädtischen Anspruch gerecht. Sie schafft keine kleine Leipzig-Lösung, sondern einen mehrfach vernetzten Ring, der den ländlichen Raum um Leipzig besser erschließen hilft. Nur so kann der Verkehrskollaps der wachsenden Stadt verhindert werden. Nur so kann Leipzigs Entwicklungsschub auch zu einem Entwicklungsschub für die Nachbarkommunen werden.“

Hintergrund: München prüft eine Seilbahnstrecke

Kurz vor Weihnachten hat Münchens Stadtrat eine Machbarkeitsstudie beschlossen, die zeigen soll, ob sich im Stadtzentrum der Bau einer etwa viereinhalb Kilometer langen Seilbahnstrecke rentieren würde. Nach den bisherigen groben Plänen soll diese Seilbahn drei U-Bahnhöfe und eine Straßenbahnstation miteinander verbinden. Dieses Projekt könne andere Bahnstrecken entlasten, heißt es in der bayerischen Landeshauptstadt. Die Studie soll auch klären, ob sich die Seilbahnstrecke verlängern lässt.

Von Andreas Tappert