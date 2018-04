Leipzig

An einer Demonstration, die ein Europa ohne EU-Außengrenzen unterstützt, haben am Sonnabend rund 120 Menschen in Leipzig teilgenommen. Die von der Linken-Landtagsabgeordneten Juliane Nagel angemeldete „Parade für Bewegungsfreiheit“ zog nach einer Kundgebung am Hauptbahnhof vom Willy-Brandt-Platz aus in Richtung Wintergarten-, Rosa-Luxemburg- und Eisenbahnstraße, bevor sich der Protestzug gegen 18 Uhr am Rabet auflöste, berichtete eine Sprecherin aus dem Führungs- und Lagezentrum der Polizei am Abend.

Beamte der Sicherheits- und Bereitschaftspolizei sicherten die Veranstaltung ab. Die Demo verlief ohne Zwischenfälle. Es kam zu Verkehrsbehinderungen, die Straßenbahn und Busse fuhren mit Umleitung.

Von bw