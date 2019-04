Leipzig

In Leipzig sind am Samstag wie in rund 30 anderen europäischen Städten Menschen gegen steigende Mieten auf die Straße gegangen. Gegen zwölf Uhr hatten sich zunächst rund 50 Personen in Connewitz an der Leopoldstraße versammelt. Etwa eine Stunde später setzten sich etwa 150 Demonstranten in Bewegung, trugen ein Banner mit der Aufschrift „ Wohnraum für alle“. Ziel der Gruppe war der Bayrische Platz.

Dort soll ab 14 Uhr ein zweiter Aufzug unter dem Motto „Mietenwahnsinn stoppen“ starten. Angemeldet sind laut Stadt etwa 2000 Teilnehmer. Die Strecke geht vom Bayrischen Platz über die Windmühlenstraße zum Wilhelm-Leuschner-Platz. Dort ist etwa 15 Uhr eine Zwischenkundgebung geplant.

Gespräche mit Stadträten geplant

Anschließend soll die Demonstration über den Peterssteinweg und durch die Petersstraße zum Markt ziehen. Gespräche mit Leipziger Stadträten zu der Entwicklung stehen auf dem Plan. Das Ende der Veranstaltung ist für 17.30 Uhr geplant.

Neben den beiden Aufzügen ist eine weitere Demonstration für Samstag angemeldet. Entlang der Strecken könne es zu Verkehrseinschränkungen kommen, so die Stadt.

Von jhz/A.T.