Leipzig

Glatte Straßen haben am Dienstagmorgen den Berufsverkehr in Leipzig behindert. In der Nacht zu Dienstag fielen in der Stadt mehrere Zentimeter Neuschnee gefallen. Der Winterdienst war deshalb seit 1.30 Uhr im Einsatz. Nach Angaben der Stadtreinigung fuhren 18 Streufahrzeuge vorrangig auf den Hauptverkehrsrouten. Anlieger sind zudem verpflichtet von 7 bis 20 Uhr den Fußweg vom Schnee zu befreien.

Entsprechend den Vorgaben der Stadt Leipzig betreut der öffentliche Winterdienst lediglich Fahrbahnen auf 582 Kilometern des insgesamt 1.693 km langen innerstädtischen Straßennetzes. Er kommt außerdem an 357 Straßenkreuzungen und Fußgängerüberwegen, 184 Übergängen sowie 106 Brücken zum Einsatz.

Ein Unfall auf der A 14 bei Kleinpösna sorgt seit der Nacht mit einer Vollsperrung für Behinderungen.

Von mro