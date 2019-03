Leipzig

Der Neubau der Sächsischen Aufbaubank (SAB) in Leipzig verzögert sich und wird teurer als geplant. Die Fertigstellung der Bank im Zentrum der Messestadt sei Ende 2020 vorgesehen, teilte Sprecherin Beate Bartsch mit. Ursprünglich sollte der neue Hauptsitz der SAB 2019 fertig werden. Auch die angepeilten Kosten von rund 110 Millionen für das architektonisch anspruchsvolle Bauwerk mit einem Säulengarten im Innenhof werden nicht zu halten sein.

Im Herbst 2018 hatte der Generalplaner des Vorhabens Insolvenz angemeldet. Das sei der wesentliche Grund für die Verzögerung, erklärte Bartsch. Nun müssten sich „neue Akteure in das Projekt einarbeiten“, Planungen werden ergänzt und fertiggestellt. Das könne noch bis Mitte dieses Jahres dauern. Wie teuer der Bau am Ende wird, lasse sich derzeit noch nicht sagen.

Ein Palast aus Glas: Der Entwurf der Londoner Acme-Architekten für den Neubau der Sächsischen Aufbaubank (SAB) in Leipzig überzeugte die Jury.. Quelle: Archiv

Zastrow: „Dreister Fall von Steuergeldverschwendung“

Die sächsische FDP reagierte mit großem Unverständnis auf die erneute Kostensteigerung. FDP-Landeschef Holger Zastrow sprach von einem handfesten Skandal und einem besonders dreisten Fall von Steuergeldverschwendung. „Entweder wurde die Öffentlichkeit über die tatsächlichen Dimensionen des Bankenumzugs getäuscht oder der Freistaat versagt als Bauherr vollends“, sagte der Landesvorsitzende Holger Zastrow am Montag in Dresden. Während der Staat Bürger und Unternehmen mit Steuern auf Rekordniveau gängele und den sächsischen Kommunen immer wieder in ihre Finanzhoheit reinregiere, habe das Land bei seinen eigenen Projekten das Prinzip von Maß und Mitte offenbar aufgegeben. „Wenn man das vorher gewusst hätte, hätte man sich den gesamten Umzug nach Leipzig sparen müssen“, sagte der FDP-Chef. „Die SAB hat den Auftrag, den sächsischen Mittelstand und die Wirtschaft zu unterstützen und nicht, sich einen Bankpalast zu bauen. Kein Mensch braucht sowas.“ Zastrow erinnerte in diesem Zusammenhang an rückläufige Fördersummen und die voranschreitende Digitalisierung, die die Arbeitsprozesse auch in der Bankenwelt neu ordnen werde. Statt öffentliche Strukturen zu straffen und Kosten zu sparen, erlebe man das Gegenteil. So mache die gesamte Funktionalreform keinen Sinn mehr.

Die FDP fordert Konsequenzen aus der Kostenexplosion. „Das schreit förmlich nach einem Untersuchungsausschuss im Landtag“, so Zastrow, der das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sieht. Dabei müsse auch die Frage geklärt werden, welche Rolle das Finanzministerium als Aufsichtsbehörde spiele, wo es doch sonst immer von auf Sparsamkeit spreche. „Wann lässt das Finanzministerium Taten folgen?“

Baukosten hatten sich bereits 2017 verdoppelt

Bereits vor rund zwei Jahren hatten sich die Baukosten für den Neubau mehr als verdoppelt. Die ursprünglich veranschlagten Baukosten von knapp 47 Millionen Euro waren 2017 auf rund 110 Millionen Euro nach oben korrigiert worden. Dafür erhielt das Projekt den Negativpreis „Schleudersachse“ des Steuerzahlerbundes.

Die Aufbaubank ist das zentrale Förderinstitut des Freistaats. Sie soll von Dresden nach Leipzig umziehen. Das war schon 2012 unter dem Motto der „Staatsmodernisierung“ vom Landtag beschlossen worden. Komplett umziehen wird die Bank aber nicht. Der Neubau bietet mit 500 Arbeitsplätzen für ungefähr die Hälfte der Bankmitarbeiter Kapazität. Dresden bleibt auch in Zukunft SAB-Standort.

Von LVZ/wim