Die SPD-Fraktion will mehr Anwohnerparkzonen und bewirtschaftete Parkflächen schaffen. Als Vorbild gilt dabei das jüngst von der Stadt vorgestellte Pilotprojekt im Waldstraßenviertel. Dort sollen „Bewohnerparkgebiete“ ausgewiesen werden, in denen Anrainer mit einem vom Ordnungsamt für jährlich 30,70 Euro zu erwerbenden Anwohnerparkausweises parken können. Alle übrigen Nutzer sollen maximal zwei Stunden parken können und fürs Bezahlen neuartige Parkscheinautomaten nutzen (die LVZ berichtete). Die SPD will erreichen, dass solche Regelungen jetzt in allen Stadtvierteln mit hohem Parkdruck eingeführt werden. Die Stadtverwaltung soll dafür bis Jahresende Umsetzungsvorschläge unterbreiten, fordert die Fraktion und hat dafür einen entsprechenden Antrag im Rat gestellt.

Für die Genossen ist auch die Regelung für das Waldstraßenviertel nicht der Weisheit letzter Schluss. „Wir werden jetzt die Verwaltungsvorlage prüfen, um zu sehen, wie das Parkkonzept für das Waldstraßenviertel genau ausgestaltet werden soll und ob ein Nachjustieren notwendig ist“, sagt Manfred Rauer, SPD-Stadtrat für Mitte und Bewohner des Waldstraßenviertels. In diesem Viertel soll das neue Parkregime bis spätestens bis Mitte 2019 voll funktionsfähig sein.

Bürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) will dann noch stärker gegen Verstöße vorgehen. Künftig würden Kontrollen werktags von 7 bis 22 Uhr stattfinden, an Samstagen von 9 bis 17.30 Uhr, hat er bereits angekündigt. Abgeschleppt würden Autos, die länger als drei Stunden ohne Parkschein stehen oder im eingeschränkten Halteverbot ohne Bewohnerparkausweis angetroffen werden. Die Abschleppkosten liegen zwischen 60 und 360 Euro zuzüglich Gebühr und Auslagen.

In der Fraktion wird betont, die Zahl der in Leipzig zugelassenen Autos sei parallel mit der Einwohnerzahl deutlich angestiegen und werde wahrscheinlich auch noch weiter steigen. „Das heißt, dass der Parkdruck in vielen Stadtvierteln wächst, wobei Einpendler und Touristen hierbei noch nicht einmal eingerechnet sind, die ebenfalls Parkplätze beanspruchen“, so Stadtrat Axel Dyck (SPD).

In anderen europäischen Ländern gebe es bereits innovative und digitale Lösungen für die Parkraumbewirtschaftung, die den Nutzwert für die Bürger erhöhen. „Das sind beispielsweise digitale Lösungen für die Reservierung von Parkplätzen und Bezahlung der Parkgebühren oder Parkscheinautomaten, die auch als Ladesäulen für Elektroautos fungieren“, so Dyck. „Solche Lösungen sollen bei der Prüfung der Parkraumbewirtschaftung berücksichtigt werden. Wobei wir auch Ausnahmeregelungen für Gewerbetreibende anregen, die in diesen Vierteln zu tun haben, um beispielsweise Handwerker und Pflegedienste nicht zusätzlich finanziell zu belasten.“

Die SPD-Fraktion will ebenso prüfen lassen, ob die Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung zur Kofinanzierung des Nahverkehrs genutzt werden können. „Wir können uns vorstellen, dass ein kommunales Unternehmen die Parkraumbewirtschaftung übernimmt“, so Dyck. „Auch das soll die Verwaltung prüfen und uns die Ergebnisse Ende dieses Jahres vorlegen.“

