Leipzig

Vor dem Hintergrund der abgeschwächten Einwohnerentwicklung in Leipzig sieht die Stadtratsfraktion der SPD Chancen für die Stadt, sich zu entwickeln. „Das Wachstum der letzten Jahre stellt uns vor enorme Herausforderungen, denn wir kommen nicht schnell genug mit dem Bau von Kitas und Schulen hinterher“, erklärte Fraktionschef Christopher Zenker.

Ein geringeres Wachstum könne die Möglichkeit bieten, mit der Erweiterung der Infrastruktur aufzuholen. Die geplanten Maßnahmen sorgten hoffentlich schnell für Entspannung, die werde aber nur eintreten, wenn die Bau- und Investitionstätigkeit nicht nachlasse, sondern weiter forciert werde, so Zenker. Das gelte auch für den Ausbau von preisgünstigem Wohnraum. Hier bevorzugte Zenker langfristig angelegte Förderprogramme, weil der Effekt in Anbetracht der Bevölkerungs- und Preisentwicklung verpuffe.

Das Bevölkerungswachstum in Leipzig ist im ersten Halbjahr 2018 schwächer geworden. So kamen 1349 neue Bürger in der Messestadt an. Das ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Rückgang von einem Drittel.

