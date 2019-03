Leipzig

An dem Tag, an dem sie ihren Job verlor, habe sie frei gehabt, erzählt eine Beschäftigte des Sushi-Werks der Shisu Vertriebsgesellschaft aus Knautnaundorf, die ihren Namen nicht in der Presse lesen will. Erst von ihren Kollegen erfuhr die Frau, die seit 2006 in dem Werk arbeitete, dass allen 130 Mitarbeitern an jenem Tag im Februar die Kündigung vorgelegt wurde. Die Produktion im Werk wurde bereits angehalten, Ende März werden die Mitarbeiter dann offiziell ihre Jobs verlieren.

Chefs aus Neuss schweigen zur Werk-Schließung

Das Shisu-Werk in Knautnaundorf gehört zur aus Neuss in Nordrhein-Westfalen stammende Firmengruppe Natsu Foods. Dieses liefert das sich in Deutschland großer Beliebtheit erfreuende, japanische Nationalgericht vor allem an Supermarktketten wie Rewe und Edeka.

Zu teuer sei die Produktion, sagte man den Beschäftigten von Shisu, trotz steigender Gewinne werde man demnächst mit günstigeren Anbietern arbeiten. Offiziell schweigen die Chefs aus Neuss aber weiterhin zur Werkschließung.

Beschäftigte wurden unter Druck gesetzt

Zusammen mit etwa 30 Kollegen fand sich die Frau am vergangenen Samstag in den Räumen des SPD-Ortsvereins Leipzig-Südwest in Plagwitz ein. Vertreter der Sozialdemokraten und der Gewerkschaft Nahrungs-Genuss-Gaststätten Leipzig-Halle-Dessau (NGG) boten den Betroffenen Unterstützung an. Auf Ungarisch, Rumänisch, Polnisch und Deutsch berichteten die Beschäftigten, von denen viele aus osteuropäischen Ländern stammen, von ihrer aktuellen Situation. Übersetzer halfen bei der Verständigung. Auch Mitarbeiter der Beratungsstelle für ausländische Beschäftigte in Sachsen waren bei dem Treffen vor Ort.

Besonders problematisch ist, dass die Beschäftigten dazu gedrängt wurden ohne viel Bedenkzeit eine Abwicklungsvereinbarung zu unterzeichnen. Den Gekündigten wurden 1000 Euro in Aussicht gestellt, wenn sie nur auf ihr Recht, Klage einzureichen, verzichteten. Viele unterschrieben die Vereinbarung, ohne zu wissen, dass sie so bis zu drei Monate lang den Anspruch auf Arbeitslosengeld verlieren können. „Mein Anwalt hat mir dazu geraten“, berichtet eine Frau. Sie hat sich neuen Rechtsbeistand gesucht.

Einige der Betroffenen leben in Sachsen-Anhalt und Thüringen

„Das ist eine riesengroße Sauerei“, sagte der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Süd-West, Benjamin Schulz. „Es gibt keinen Betriebsrat in dem Unternehmen. Zusammen mit der Gewerkschaft NGG versuchen wir jetzt den Beschäftigten die Möglichkeit zu geben, sich zu organisieren, statt einzeln über den Tisch gezogen zu werden.“

Auch Rüdiger Erben, der für die SPD im Landtag von Sachsen-Anhalt sitzt, war am Samstag bei dem Treffen in Plagwitz. „Einige der Beschäftigten leben auch bei uns im Burgenlandkreis“, erzählte er. Mehrere Betroffene hatten sich bei ihm in den vergangenen Wochen gemeldet. Nun sei es wichtig, denjenigen zu helfen, die bereits den Aufhebungsvertrag unterschrieben hätten. „Ich stehe schon mit den Regionaldirektionen der Bundesagentur für Arbeit in Sachsen-Anhalt und Thüringen in Kontakt“, sagte Erben.

Von Pia Siemer