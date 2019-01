Leipzig

Die Saalfelder Brücke in Lindenau wird ab Mai saniert, die Bauarbeiten werden sich nach Angaben der Stadt bis November hinziehen. Das Bauwerk weißt demnach deutliche Schäden auf. Es geht um Risse in Betonklappen und Fahrbahnbelag sowie Rost am Geländer. Zudem habe sich an einigen Stellen der Asphalt aufgewölbt und sei an anderen abgesackt.

Während der Bauzeit von sechs Monaten wird die Brücke voll gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können in dieser Zeit die nahe liegende Fuß- und Radwegbrücke über den Karl-Heine-Kanal nutzen. Der Autoverkehr wird über die Lützner, die Saarländer und die Spinnereistraße umgeleitet. Die Vollsperrung für Busse dauert insgesamt vier Monate.

Die Kosten der Instandsetzung belaufen sich laut Stadt auf 510.000 Euro, Fördermittel von 459.000 Euro sind beantragt. An der Bestätigung der Fördermittel und der Verabschiedung des Doppelhaushalts 2019/20 hängt letztlich auch, ob der die Sanierung im Mai starten kann.

Von luc