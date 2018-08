Leipzig

Sachsen erhält 62 Millionen Euro aus dem ehemaligen Parteivermögen der DDR. Das Geld wird im Rahmen der fünften Tranche an die ostdeutschen Länder und den Bund von der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) überwiesen, welches das Vermögen der Parteien und Massenorganisationen der ehemaligen DDR treuhänderisch verwaltet. Insgesamt werden rund 199 Millionen Euro ausgezahlt, wie das Sächsische Finanzministerium mitteilte.

Von dem Mitteln werden in Sachsen mehrere Projekte gefördert, die sich vor allem mit der Erinnerungskultur und Aufarbeitung der SED-Diktatur beschäftigen. Dazu gehören neben dem Museum in der Runden Ecke in Leipzig auch die Gedenkstätte Bautzner Straße in Dresden und der Gedenkort Kaßberg-Gefängnis in Chemnitz.

luc