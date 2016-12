Dresden - . Sachsens Haushalte haben 2015 rund 1,3 Millionen Tonnen Abfälle erzeugt. Das waren etwa 327 Kilo pro Kopf und damit drei Kilo mehr als im Jahr zuvor, wie das Landesumweltamt Sachsen am Mittwoch in seiner Jahresbilanz mitteilte. Sie enthält noch nicht die Zahlen für dieses Jahr.

Die Steigerung sei auf Bioabfälle und Wertstoffe wie Holz, Kunststoffe, Metalle, Bekleidung und Textilien zurückzuführen. Laut Statistik hinterließ jeder Sachse 125 Kilogramm Restabfall, 124 Kilo Wertstoffe, 53 Kilo Bioabfälle, 25 Kilo sperrige Abfälle und etwa 1 Kilo schadstoffhaltige Abfälle. Die Zahlen sind gerundet. Im Schnitt kam jeder Sachse auf 53 Euro Abfallgebühren - 1,02 Euro pro Woche und damit vier Cent weniger als 2014.

Großstädte: Leipzig ist beim Bioabfall Schlusslicht

Die Zahlen beziehen sich auf die öffentliche Abfallentsorgung durch die Landkreise, kreisfreien Städte und Abfallverbände. Leipzig liegt bei den großen sächsischen Städten in Sachen Hinterlassenschaft von Restabfällen an der Spitze. Statistisch gesehen produziert jeder Leipziger 144 Kilo Restabfall, gefolgt von Dresden mit 136 Kilo pro Kopf und Chemnitz mit 126 Kilogramm.

In Chemnitz ist das Aufkommen von Bioabfall mit 71 Kilogramm pro Einwohner am höchsten unter den Großstädten. Dresden folgt mit 45 Kilo und Leipzig bildet mit 35 Kilo das Schlusslicht. Görlitz ist mit 92 Kilogramm pro Kopf ein Ausreißer nach oben. Dort werden aber Grünabfälle größtenteils über die Biotonne mit entsorgt, so die Statistiker.

Verbesserter Service in Nordsachsen

Das höchste Aufkommen an separat gesammelten Grünabfällen hat der Kreis Nordsachsen mit 100 Kilogramm pro Kopf. Damit liegt der Kreis um 19 Kilo pro Einwohner über dem Vorjahr. Den Grund sieht das Landesumweltamt in einer Verbesserung des Services: Zusätzliche Annahmestellen seien geschaffen und die Öffnungszeiten saisonal verlängert worden, heißt es in der Bilanz.

Die Behörde warnte am Mittwoch außerdem vor illegalen Wertstoffsammlungen, die durch Handzettel ohne Absender angekündigt werden. Eine ökologische und ordnungsgemäße Entsorgung sei bei diesen illegalen Sammlungen nicht gewährleistet.

Siedlungsabfallbilanz als pdf zum Download

Von lyn / dpa