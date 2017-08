Sachsens Finanzminister zum Paulinum: „Zweitteuerstes Bauwerk seit 1990“

Am Mittwoch findet die Bauabschlussfeier für das neue Paulinum statt. Sachsens Finanzminister Georg Unland (CDU) spricht über den Endlosbau, der mit acht Jahren Verzögerung fertig wird und mit 117,3 Millionen doppelt so teuer wie geplant ist. Die Übergabe an die Universität erfolgt erst im Dezember.