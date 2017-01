Leipzig. Gehören Sandstrände bald der Vergangenheit an? – Was sich unvorstellbar anhört, ist die düstere Prognose von Umwelt-NGOs und Wissenschaftlern. Zum Häuserbauen, Straßenbau, in technischen Geräten oder in Zahnpasta – in vielen Dingen des alltäglichen Lebens steckt Sand. Fehlt Sand am Meeresgrund, so rutschen Strände hinterher, erodieren.

Der Film mit dem etwas plakativen Titel „Sand – die neue Umweltzeitbombe“ thematisiert dieses Umweltphänomen. Am kommenden Dienstag wird er ab 19 Uhr im Zeitgeschichtlichen Forum gezeigt. Die Vorführung ist Teil der Reihe „Wissenschaftskino“, organisiert von der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) Leipzig.

Im Anschluss an die Vorführung können die Zuschauer eine Podiumsdiskussion zwischen HTWK-Dozenten und Herman Keßler vom Umweltbundesamt Dessau-Roßlau verfolgen und eigene Fragen stellen. HTWK-Professor Klaus Holschemacher forscht zu der Frage, wie Betonbau nachhaltiger gestaltet werden könnte. Die Fachgebiete von Tilo Sahlbach sind Dämme, Staubecken und Kanäle.

the