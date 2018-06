Er ist ein Urgestein in der Leipziger Schullandschaft: Ulrich Stein (65), der Direktor des Werner-Heisenberg-Gymnasiums, geht in den Ruhestand. Im Interview redet der Pädagoge, der fast 41 Jahre im Schuldienst arbeitete, über bewältigte und noch zu bewältigende Herausforderungen an Leipzigs Schulen.