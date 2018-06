Leipzig

Neben der Baustelle für die neue Plagwitzer Brücke auf der Karl-Heine-Straße ist am Freitag eine Behelfsbrücke für Fußgänger und Radfahrer installiert worden. Ein Kran hob am Morgen die Überführung parallel zum alten Bauwerk auf die Ufer der Weiße Elster. In den kommenden Wochen kann dann mit dem Abtragen der alten Plagwitzer Brücke begonnen werden.

Der Neubau der etwa 40 Meter langen Überführung zwischen den Stadteilen Zentrum-West und Plagwitz ist Teil der gemeinsamen Sanierungsmaßnahme Karl-Heine-Straße von Stadt Leipzig, Verkehrsbetrieben (LVB) und Wasserwerken (KWL). Insgesamt etwa 6,3 Millionen Euro werden bis Ende 2019 investiert. Im Gegensatz zur bisherigen Lösung soll die künftige Brücke ein sogenanntes Einfeldbauwerk über die komplette Breite der Weißen Elster werden, ohne zusätzliche Pfeiler. Der Verkehrsraum auf der 22 Meter breiten Überführung über die Weiße Elster wird komplett neu geordnet, mit Geh- und Radwegen, drei Auto-Fahrspuren für Geradeaus- und Linksabbieger sowie neuen Gleisen für die Straßenbahnen.

Zur Galerie Radfahrer und Fußgänger gelangen künftig neben der Baustelle für die Plagwitzer Brücke über die Weiße Elster. Am Freitag wurde eine Behelfsüberführung in Betrieb genommen.

Parallel zu den Bauarbeiten der Brücke soll auch die Karl-Heine-Straße zwischen Erich-Zeigner-Allee und Ferdinand-Lassalle-Straße saniert werden. Dabei entsteht unter anderem eine behindertengerechte Haltestelle „Nonnenstraße“, deren Haltepunkt in westliche Richtung auf die Brücke verlagert werden muss, heißt es in den Planungen. Nicht zuletzt soll in der Grünfläche Klingerhain zwischen Klingerweg und Nonnenstraße die Wegeführung verbessert werden.

Von mpu